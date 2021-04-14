İrlanda uyruklu Fitzgerald, mide küçültme ameliyatı için güvenli bulduğu Türkiye'yi tercih etti Açıklaması
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İrlanda uyruklu Fitzgerald, mide küçültme ameliyatı için güvenli bulduğu Türkiye'yi tercih etti Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel
İrlanda uyruklu Fitzgerald, mide küçültme ameliyatı için güvenli bulduğu Türkiye'yi tercih etti Açıklaması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mide küçültme ameliyatı olan İrlanda uyruklu Avril Mary Fitzgerald, Türk sağlık sistemini ve doktorlarını çok başarılı bulduğunu söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mide küçültme ameliyatı olan İrlanda uyruklu Avril Mary Fitzgerald, Türk sağlık sistemini ve doktorlarını çok başarılı bulduğunu söyledi.

İrlanda'da gıda sektöründe çalışan 42 yaşındaki Fitzgerald, fazla kiloların sağlığını etkilemesi nedeniyle mide küçültme (sleeve gastrektomi) ameliyatı olmaya karar verdi.

Uzun süredir Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ablasının da tavsiyesiyle İrlanda'dan ilçeye gelen Fitzgerald, Acıbadem Bodrum Hastanesi ve Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Bozkurt tarafından ameliyat edildi.

Fitzgerald, hastanedeki 3 günlük takip sürecinin ardından taburcu edildi.

Fitzgerald, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır masa başı işi yaptığını, bu nedenle 135 kiloya ulaştığını söyledi.

Ablasının da 16 yıldır Bodrum'da yaşadığını ve Türk sağlık sistemini iyi bildiğini anlatan Fitzgerald, "Türk sağlık sistemine çok güveniyorum. Kovid-19 ile ilgili konularda da İrlanda'daki sağlık sistemine göre epey farklılıklar var. Medikal tedavi için Türkiye'ye gelmeyi düşünen kişiler olursa mutlaka tavsiye ederim." diye konuştu.

"Türkiye obezite cerrahisinde ön plana çıkan ülkelerden biri"

Doç. Dr. Süleyman Bozkurt da hastada obeziteye bağlı bir takım hastalıklar da olduğunu kaydetti.

Operasyonla hastanın mide kapasitesini azaltarak daha az yiyecek tüketmesini ve dolayısıyla daha az kalori almasını sağladıklarını belirten Bozkurt, "Obezite cerrahisi dünyanın pek çok yerinde yapılıyor. Türkiye, obezite cerrahisinde ön plana çıkan ülkelerden biri. Bu konuda deneyimli uzmanları, güçlü bir alt yapısı ve tıbbi teknolojisi var. Operasyon maliyetinin bazı ülkelere göre daha uygun olması dolayısıyla ülkemiz yabancı hastalar için bir tercih nedeni oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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