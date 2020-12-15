İrem Sak ile Kenan Doğulu canlı yayında buluştu
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İrem Sak ile Kenan Doğulu canlı yayında buluştu

15.12.2020 08:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 08:52
İrem Sak ile Kenan Doğulu canlı yayında buluştu

Bu açıklama, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram'daki "Mücbir Sebepler" programına da konu oldu.

Bu açıklama, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram'daki "Mücbir Sebepler" programına da konu oldu. İkili Sak ile Doğulu'yu buluşturdu. Cep telefonundan İrem Sak'ı görüntülü arayan Küçükçağlayan, programına da şarkıcıyı konuk etti. İkilinin sohbeti binlerce kişi tarafından izlendi.

Kaynak: Hürriyet

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