İrem Derici Vazgeçtim İnan şarkı sözleri | Sagopa Kajmer Vazgeçtim İnan şarkı sözleri
İrem Derici yepyeni şarkısını sevenleriyle paylaştı. Sözlerini Sagopa Kajmer'in yazdığı şarkının düzenlemesini Muraj Joker yaptı. Sagopa Kajmer Sarkastik EP albümününde yer alan parça çok beğenilmişti. İrem Derici'nin seslendirme şekli de büyük beğeni topladı. İrem Derici Vazgeçtim İnan şarkı sözleri | Sagopa Kajmer Vazgeçtim İnan şarkı sözleri
Pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici 2021 yılının ilk saatlerinde paylaştığı Vazgeçtim İnan şarkısı ile büyük ilgi topladı. Hayranlarına yılbaşı hediyesi diyerek paylaştığı Vazgeçtim İnan şarkısı sonucunda en fazla en fazla konuşulan şarkıcı oldu.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeyi başaran İrem Derici, 2021 yılının ilk şarkısını hayranları ile paylaştı. Rap müziğin sevilen ismi Sagopa Kajmer'in 2019 yılında yayınladığı Sarkastik EP albümünde yer alan Vazgeçtim İnan şarkısını pop tarzında seslendiren İrem Derici'nin yeni şarkısı hayranları tarafından tam not aldı. Sosyal medyanın dilinde Yeni yılın ilk dakikalarında yeni şarkısını yılbaşı hediyesi olarak duyuran İrem Derici'nin Vazgeçtim İnan şarkısı tüm dijital ortamlarda yayınlandı. Sözleri Sagopa Kajmer'e ait olan Vazgeçtim İnan şarkısının düzenleme Alper Atakan, Mixi ise Emre Kıral tarafından yapıldı. Vazgeçtim İnan şarkısına klip çekimi yapmak isteyen İrem Derici klip yönetmenliğini Murat Joker'e bıraktı. Şarkıyı dinleyen hayranları İrem Derici'ye tam not verirken yılbaşında en fazla konuşulan sanatçı İrem Derici oldu.
İREM DERİCİ VAZGEÇTİM İNAN ŞARKI SÖZLERİ
Kendimi bugün onun yerine koydum
Koyamadım onun yerine kimseyi ve uyudum
Oyaladım kendimi durdum
Pili bitik saat gibi durdum
Durdum
Kendimi bugün aynı yerlerde buldum
Çok tenha, pek yalnız bir de yorgun
Oyaladım kendimi durdum
Hep aynı soruları sordum
Yok oldum
Düşünüp kötüyü yordum
Bi'kenara çekilip uzunca durdum
Durduramadım gözyaşlarımı boğuldum
Neler umdum da bak ne buldum
Ben onun soğuk rüzgarıyla savruldum
İçimin acısı yakıyor kavruldum
Gelen o vakitsiz hasretlere sordum, bir şey gelmez elden dediler mahvoldum
İyisi mi geri çekileyim ya da savaşıp yara alayım, doğrusu ne bilemedim
Vazgeçtim inan kendimden çoktan ama senden olmuyor kendimi koparamıyorum bir an
Vazgeçtim inan kendimden çoktan
Bir çıkışını bulup kurtulmalıyım bu yollardan
Vazgeçtim inan kendimden çoktan ama senden olmuyor kendimi koparamıyorum bir a
Vazgeçtim inan kendimden çoktan
Bir çıkışını bulup kurtulmalıyım bu yollardan
İyisi mi geri çekileyim ya da savaşıp yara alayım, doğrusu ne bilemedim
Olabilir mi bundan ötesi?
Nefesi kesiyor bile düşüncesi
Meçhul dünün ertesi ve sular içinde gemilerimin güvertesi
Kulaklarımda acı çeken bir ceylanın ürkek sesi
Nedir ki yaşama hevesi?
Bana o hevesi veren o şey de neyin nesi?
Çok sual az moral ve sebepsizce kurmaktan vazgeçemediğim aynı hayal
Hatırlıyorum olanları hayal meyal
Vazgeçtim inan kendimden çoktan ama senden olmuyor kendimi koparamıyorum bir an
Vazgeçtim inan kendimden çoktan
Bir çıkışını bulup kurtulmalıyım bu yollardan
Vazgeçtim inan kendimden çoktan ama senden olmuyor kendimi koparamıyorum bir an
Vazgeçtim inan kendimden çoktan
Bir çıkışını bulup kurtulmalıyım bu yollardan
İyisi mi geri çekileyim ya da savaşıp yara alayım, doğrusu ne bilemedim
VAZGEÇTİM İNAN ŞARKISI KİMİN, SAGOPA KAJMER'İN Mİ?
Şarkıyı ilk olarak Sagopa Kajmer yorumuyla dinlemiştik. Şarkının düzenlemesi yapıldıktan sonra İrem Derici de seslendirdi.
Söz & Müzik: Sagopa Kajmer
Düzenleme: Alper Atakan
Mix & Mastering: Emre Kıral
Yönetmen: Murat Joker