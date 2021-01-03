İrem Derici Vazgeçtim İnan şarkı sözleri | Sagopa Kajmer Vazgeçtim İnan şarkı sözleri
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İrem Derici Vazgeçtim İnan şarkı sözleri | Sagopa Kajmer Vazgeçtim İnan şarkı sözleri

03.01.2021 18:16 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:20
İrem Derici Vazgeçtim İnan şarkı sözleri | Sagopa Kajmer Vazgeçtim İnan şarkı sözleri

İrem Derici yepyeni şarkısını sevenleriyle paylaştı. Sözlerini Sagopa Kajmer'in yazdığı şarkının düzenlemesini Muraj Joker yaptı. Sagopa Kajmer Sarkastik EP albümününde yer alan parça çok beğenilmişti. İrem Derici'nin seslendirme şekli de büyük beğeni topladı. İrem Derici Vazgeçtim İnan şarkı sözleri | Sagopa Kajmer Vazgeçtim İnan şarkı sözleri

Pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici 2021 yılının ilk saatlerinde paylaştığı Vazgeçtim İnan şarkısı ile büyük ilgi topladı. Hayranlarına yılbaşı hediyesi diyerek paylaştığı Vazgeçtim İnan şarkısı sonucunda en fazla en fazla konuşulan şarkıcı oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeyi başaran İrem Derici, 2021 yılının ilk şarkısını hayranları ile paylaştı. Rap müziğin sevilen ismi Sagopa Kajmer'in 2019 yılında yayınladığı Sarkastik EP albümünde yer alan Vazgeçtim İnan şarkısını pop tarzında seslendiren İrem Derici'nin yeni şarkısı hayranları tarafından tam not aldı. Sosyal medyanın dilinde Yeni yılın ilk dakikalarında yeni şarkısını yılbaşı hediyesi olarak duyuran İrem Derici'nin Vazgeçtim İnan şarkısı tüm dijital ortamlarda yayınlandı. Sözleri Sagopa Kajmer'e ait olan Vazgeçtim İnan şarkısının düzenleme Alper Atakan, Mixi ise Emre Kıral tarafından yapıldı. Vazgeçtim İnan şarkısına klip çekimi yapmak isteyen İrem Derici klip yönetmenliğini Murat Joker'e bıraktı. Şarkıyı dinleyen hayranları İrem Derici'ye tam not verirken yılbaşında en fazla konuşulan sanatçı İrem Derici oldu.

İREM DERİCİ VAZGEÇTİM İNAN ŞARKI SÖZLERİ

Kendimi bugün onun yerine koydum

Koyamadım onun yerine kimseyi ve uyudum

Oyaladım kendimi durdum

Pili bitik saat gibi durdum

Durdum

Kendimi bugün aynı yerlerde buldum

Çok tenha, pek yalnız bir de yorgun

Oyaladım kendimi durdum

Hep aynı soruları sordum

Yok oldum

Düşünüp kötüyü yordum

Bi'kenara çekilip uzunca durdum

Durduramadım gözyaşlarımı boğuldum

Neler umdum da bak ne buldum

Ben onun soğuk rüzgarıyla savruldum

İçimin acısı yakıyor kavruldum

Gelen o vakitsiz hasretlere sordum, bir şey gelmez elden dediler mahvoldum

İyisi mi geri çekileyim ya da savaşıp yara alayım, doğrusu ne bilemedim

Vazgeçtim inan kendimden çoktan ama senden olmuyor kendimi koparamıyorum bir an

Vazgeçtim inan kendimden çoktan

Bir çıkışını bulup kurtulmalıyım bu yollardan

Vazgeçtim inan kendimden çoktan ama senden olmuyor kendimi koparamıyorum bir a

Vazgeçtim inan kendimden çoktan

Bir çıkışını bulup kurtulmalıyım bu yollardan

İyisi mi geri çekileyim ya da savaşıp yara alayım, doğrusu ne bilemedim

Olabilir mi bundan ötesi?

Nefesi kesiyor bile düşüncesi

Meçhul dünün ertesi ve sular içinde gemilerimin güvertesi

Kulaklarımda acı çeken bir ceylanın ürkek sesi

Nedir ki yaşama hevesi?

Bana o hevesi veren o şey de neyin nesi?

Çok sual az moral ve sebepsizce kurmaktan vazgeçemediğim aynı hayal

Hatırlıyorum olanları hayal meyal

Vazgeçtim inan kendimden çoktan ama senden olmuyor kendimi koparamıyorum bir an

Vazgeçtim inan kendimden çoktan

Bir çıkışını bulup kurtulmalıyım bu yollardan

Vazgeçtim inan kendimden çoktan ama senden olmuyor kendimi koparamıyorum bir an

Vazgeçtim inan kendimden çoktan

Bir çıkışını bulup kurtulmalıyım bu yollardan

İyisi mi geri çekileyim ya da savaşıp yara alayım, doğrusu ne bilemedim

VAZGEÇTİM İNAN ŞARKISI KİMİN, SAGOPA KAJMER'İN Mİ?

Şarkıyı ilk olarak Sagopa Kajmer yorumuyla dinlemiştik. Şarkının düzenlemesi yapıldıktan sonra İrem Derici de seslendirdi.

Söz & Müzik: Sagopa Kajmer

Düzenleme: Alper Atakan

Mix & Mastering: Emre Kıral

Yönetmen: Murat Joker

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