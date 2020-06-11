İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
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İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım

Ünlü şarkıcı İrem Derici Twitter'da "Cinsel hayatını şarkı sözü ile anlatın" paylaşımına "Perişanım, ne tadım kaldı ne iştahım" diyerek cevap verdi.

İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
11.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:40

Koronavirüs salgını nedeniyle konserleri durdurulduğu için evinde olan İrem Derici, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Açık sözlülüğüyle tanınan Derici, Twitter hesabından tek cümlelik şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı.

"NE TADIM KALDI NE İŞTAHIM"

Başarılı isim, bir içerik paylaşım sitesinin Twitter'dan yaptığı "Cinsel hayatınızı bir şarkı sözü ile anlatın" paylaşıma sessiz kalamadı. Derici, cinsel hayatıyla ilgili "Perişanım, ne tadım kaldı ne iştahım" dedi.

İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım

"10 MİLYONUM OLSA MÜZİĞİ BIRAKIRIM" DEDİ HESABINA PARA YAĞDI

Geçtiğimiz haftalarda Instagram'daki bir canlı yayına katılan İrem Derici, "10 milyonum olsa müziği bırakırım" diyerek Iban numarasını paylaştı. Kısa sürede hesabına para yağan şarkıcı, şaka yaptığını söyleyerek gelen tüm paraları hesaplara iade etti.

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