İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu
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İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu

21.03.2021 20:00 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:17

Yeni yaşına giren şarkıcı İrem Derici, Instagram üzerinden dans ettiği bir videosuna yer verdi. Derici'nin, "Yeni yaşımda hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim ve hiç incinmemiş gibi seveceğim" notlu videosu, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı İrem Derici, 34. yaşına ayak bastı. Derici, yeni yaşının şerefine sosyal medya hesabından dans ettiği videosunu paylaştı.

"DÜNYA TATLISI BİR HERİF ÇIKMAN BONUS OLDU"

Kendisine eşlik eden erkek bir dansçı ile oldukça samimi şekilde dans eden Derici, paylaşımına, "Yeni yaşımda hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim ve hiç incinmemiş gibi seveceğim. Çünkü ben öyle istiyorum. Ömer, işine aşık bi' usta olduğunu biliyordum ama dünya tatlısı bi' herif çıkman bonus oldu. Sana çok teşekkür ediyorum! Öğrencilerin o kadar şanslılar ki..." notunu düştü. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan video, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu

AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Öte yandan adı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Emre Aslan ile aşk iddialarına karışan İrem Derici, Nişantaşı'nda geçtiğimiz günlerde objektiflere yansımıştı. Hakkında çıkan aşk dedikodularına yanıt veren Derici, "Böyle bir konuyla alakalı beraber konuşalım" diyerek durumu yalanlamıştı.

İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu
İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu
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