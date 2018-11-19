İrem Derici, "Kayda Değer Bir Şey Mi Yapmış?" Diyen Takipçisine Verdiği Cevapla Olay Oldu

Samimiyeti ve dobralığıyla magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde gazeteci Ayşe Arman'a, kendisiyle röportaj yapması için esprili video ile çağrıda bulunmuştu. Derici, "Neden ya? Niye benle altı yıldır röportaj yapmadınız! Çirkin olduğum için mi? Ağzım büyük diye mi?" sözleriyle ünlü gazeteciye sitem etmişti.

"KAYDA DEĞER NE YAPMIŞ?"

Ayşe Arman, İrem Derici'nin bu isteğine karşılık verdi ve ikili eğlenceli bir röporataja imza attı. Sosyal medyada paylaşılan röportaja bir takipçinin "İrem Derici olsa ne olur, olmasa ne olur? Oturup okumam! Kayda değer, insanlığa değer bir iş mi yapmış? Ayşe Arman eğlenmiş o kadar!" yorumu İrem Derici'yi harekete geçirdi.

"AŞK OLSUN ATOMU BEN PARÇALADIM"

Derici, takipçinin yorumuna "Aşk olsun aşkım! Atomu ben parçaladım" notuyla cevap verdi. Ünlü şarkıcının bu yorumuna ise hayranlarından destek geldi.