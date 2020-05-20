İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim
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İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim

Karantina sürecinde sık sık Instagram'daki canlı yayınlara konuk olan İrem Derici, Oğuzhan Uğur'un programında yaşadığı zor günleri anlatırken "Ekmeğin arasına sim kartı koyup yeyince, hastaneye yatırıldım' dedi.

İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim
20.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:05

Salgın nedeniyle işleri iptal olan İrem Derici, kendisini evinde karantinaya aldı. Bu süreçte Instagram'dan yapılan canlı yayınlara konuk olan şarkıcı, son olarak Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalından yayınlanan programına konuk oldu. Yıllar önce verdiği kilolardan dolayı hastanelik olan Derici, o dönem yaşadığı zorlukları anlattı.

"ZAYIFLAYINCA GÖĞÜS ESTETİĞİ YAPTIRDIM"

Bir buçuk sene önce çok zayıfladığı için uzun süre hastanede tedavi gören İrem Derici, yaşadığı zor günleri de şöyle anlattı: "Benim artık tek derdim 'işimi yapayım, günüme bakayım' o durumdayım. Artık heyecanlandıran bir şey yok beni. 1.5 sene önce gözümü bir açtım, beyaz önlüklü amcalar etrafımda kollarım bağlı… Halbuki ben Konya'ya gidiyordum. 'Ne oldu, niye buraya geldik' dedim.

Üzerinden bir buçuk sene geçti de böyle rahat rahat anlatıyorum. Ben sıkıntı yaşadığımda onu kendime itiraf edememiştim. Mesela anoreksiya yaşadığım dönemde çubuk kraker gibi geziyorum ama kendimi dünyanın en çekici insanı zannediyorum. Bir anda 40 kilolara düşünce göğüs de kalmadı. Gittim doktora 'bana estetik yapın' dedim. O da bana bir estetik yaptı, kafam kadar oldu. Onun üzerine bir de 20 kilo alınca süt anne gibi gezdim."

İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim

"ANOREKSİYA OLDUĞUMU KABUL ETTİM"

"O dönem çok güzel olduğumu iddia ediyordum, 'anoreksiyasın sen' diyorlardı. Belirtilerini soruyordum 49 tanesi var bir tanesi yok hala 'değilim' diyordum. Tedaviden sonra kendime gelmeye başladım ve hasta olduğumu kabullendim. Gittiğim bir hastane biz sizin sorununuzu çözemedik, başka hastaneye gidin diye yönlendirdi. O zamanlar da kariyerimin en iyi dönemi program yapıyorum, konserlerim var, sevgilim var… Yoğunluk zor geldi."

"EKMEK ARASI SİM KART YEDİM"

"Hastaneye yatma sürecim söyle gelişti. Dalaman'dan Konya'ya gideceğiz havaalanında oturuyoruz bütün ekip, çöp tenekeleri olur ya onlara kitlenmişim. Sonra telefonum çalmış, bakıp gülümseyip sakince yere koymuşum telefonu. Kulağımdan küpemi çıkarıp, iğnesiyle telefonun sim kartını çıkarmışım. Arkadaşımın elindeki sandviçe kitlenmişim, 'neli' diye sormuşum. 'Yer misin' diye sorunca sandviçi alıp içine sim kartını koyup herkesin gözünün içine baka baka yiyip yutmuşum. Sonra da 'arayın da göreyim' diye bağırmışım. Ama ben hiçbirini hatırlamıyorum bu olanların. Uçağa nasıl bindim nasıl indim hiçbir şey hatırlamıyorum."

İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim

"O SES ÇIKTIKTAN SONRA BABAM BENİMLE 2 AY KONUŞMADI"

2011 yılında O Ses Türkiye'ye katılan İrem Derici, yarışma macerası için "Bir gece Taksim'deyiz, bir arkadaşım 'The Voice var ya Acun Ilıcalı, onun Türkiye versiyonunu yapıyor. Yarın yakınlarda bir otelde elemesi var gidelim' dedi. Ben de kabul ettim. Sabahın 7'sinde ordaydık. 4-5 kişi vardı, hepsi türkü okuyordu. Kayıt yaptırdık, kısa bir şey okudum 'tamam' dediler. Ama ben çok iyi söylemişim sonradan izledim o görüntüleri. Kahvaltı ederken aradılar 'Acun Medya'dan bekliyoruz' diye üç gün sonra elemeye çıktım. Sadece Hülya Avşar döndü. O olaydan sonra babam benimle iki ay konuşmadı. Çünkü babamın her türlü imkanı vardı, 'kızın yarışmaya ihtiyacı mı vardı' diye söylenmişler babama o da ona kızmış.

Sonra babam olaya el attı. 'Madem bu kadar ısrarcısın, benim yönetimimde ilerleyeceksin' dedi. Bütün şarkılarımı babam seçti ve hepsi de çok başarılı oldu. İlk şarkım sadece istediğim gibi olmadı orada da torpil, para bir işe yaramıyor onu anladım. Nerelere reklam verdik ama olmamıştı" dedi.

İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim

"İNSAN KENDİ FİŞİNİ KENDİSİ ÇEKİYOR"

Sosyal medyada yediği linçlerden bahseden Derici, "Şunu anladım linçle kimse yok olmuyor artık umursamıyorum. İnsan kendi fişini kendisi çekiyor. Mesela benim kariyerime baktığım zaman iki yıl önce duraksama dönemine girdi.

"BOŞANMA DURUŞMAMDA HAKİM BENİM FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ"

Radyocu Rıza Esendemir ile kısa süreli bir evlilik yaşayan şarkıcı, boşanma duruşmasında yaşadığı ilginç bir olayı şu sözlerle anlattı: "Eski eşimle boşanmak için mahkemeye gittik. Hakime hanım geldi, herkes ayağa kalktı. Taraflar dinlendi, anlaşmalı boşanıldı. Hakime hanım ayağa kalktı tam çıkacağız, o dev, herkesi ayağa kaldıran kadın, bana bir anda 'İrem Hanım ya kızım sizi çok seviyor, hadi bir selfie çekilelim çıkmadan' dedi. 'Ben boşandım, demin' dedim. Bana 'ben boşadım, biliyorum ama ne olur bir selfie çekilelim' dedi tekrardan. Beni kolunun altına aldı zorla gülümsetti fotoğrafımızı çekti. O fotoğraf duruyorsa lütfen bana göndersin çok merak ediyorum."

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