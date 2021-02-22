İRANLI SAADET ZİNCİRİ ŞEBEKESİNE DOLANDIRICILIK DAVASI

İSTANBUL 'da kurdukları şirketlerle, saadet zincirine benzeri bir yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen İran uyruklu bir dolandırıcılık çetesine yönelik soruşturma tamamlandı. Malezya'da da benzer suçlardan haklarında soruşturma yapılınca hep birlikte Türkiye 'ye gelen ancak burada şikayetler olması üzerine çoğu yurtdışına kaçan İranlı çete üyeleri hakkında dava açıldı. Savcılık, biri Türk olan 23 şüpheli hakkında 13 yıl ile 926 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

46 MÜŞTEKİ VAR

İranlı saadet zinciri çetesine yönelik soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı. 94 sayfalık iddianamede, 46 kişi "müşteki", aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 23 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı. İran uyruklu olan şüphelilerin önceleri Malezya'da Akademi Creator isimli eğitim biriminde eğitim seminerleri adı altında, eğitimler düzenledikleri, bu eğitimlere katılımcılardan ve ayrıca internet üzerinden yaptıkları reklam ve tanıtımlarla dünya genelinde enerji şirketleri olduğunu, bu enerji şirketlerine yatırım yapmaları halinde üyelik durumuna ve yatırım miktarına bağlı olarak yatırdıkları paranın her ay düzenli olarak yüzde 10 kar payı ödeneceği, ayrıca iki yıl kalınması koşulu ile yüzde 140 ile yüzde 400 arasında toplu kar payı verileceği yönünde tanıtımlar yaptıkları kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin bu tanıtımlarını yaparken Başarı Seminerleri ismiyle yaptıkları toplantıların ikinci bölümünde, şikayetçilerin üye yapıldıkları birkaç ay kar payı verilmesinden sonra hatta bir kısmına hiç ödeme yapılmaksızın internet üzerinden para kazanıyormuş gibi adlarına açtıkları coin hesaplarını göstererek oyaladıkları, ödeme alabilmeleri için yeni üye yapmaları gerektiği yönünde telkinde bulundukları, oluşturdukları sistem ve saadet zinciriyle şikayetçileri zarara uğrattıkları anlatıldı.

MALEZYA'DA SORUŞTURMA OLUNCA TÜRKİYE'YE GELMİŞLER

Şüphelilerin Seyed Jafar Jafari önderliğinde hareket ettiklerinin kaydedildiği iddianamede, şüphelinin Malezya'da fiilen faaliyet gösteren Creator Akademi'nin sahibi olduğu, orada kişisel başarı felsefeleri yönünde eğitimler verdiği, dosya kapsamında yine şüpheli olan Seyed Mohammed Saleh Jafari'nin bu şahsın babası olduğu, Javad Jafari, Ehsan Jafari'nin kardeşleri oldukları, şüpheli Çetin Salman'ın ise, önceden Seyed Mohammed Saleh Jafari ile tanıştığı ve görüştüğü, bu kişinin teşvik ve tavsiyesi ile kendilerine katıldığı, diğer şüphelilerden Nefes Yegane, Mohammed Mahdi Raoufi, Muhammed Vael Favakhiri, Nastaran Kiavar, Sajad Yar Ahmadi, Mahnaz Shokravi 'nin Malezya'da da aynı şekilde birlikte çalıştıkları ve oradan tanışıp arkadaş oldukları, Malezya'da soruşturmaya uğramaları üzerine hep beraber Türkiye'ye geldikleri belirtildi.

ANTALYA'DAN İSTANBUL'A GELMİŞLERŞüphelilerin önce Antalya'da internet üzerinden ve ayarlanan değişik otellerde unifunds şirketi aracılığıyla başarı eğitim seminerleri düzenleyerek kişileri topladıkları burada diğer şüphelilerin kendilerine katıldıkları, değişik kişileri eğitim seminerlerine çağırmalarından sonra enerji şirketlerine yatırım yapılacağı ve çok para kazanacakları yönünde anlatımda bulunarak ve kendilerinin de bu yönde kazançlarının çok yüksek olacağını söyleyerek ikna etmeleri sonucunda bir kısım şikayetçileri üye yapıp paralarını aldıkları, bir süre sonra vaatlerini yerine getirmemeleri üzerine Antalya'da haklarında bir kısım şikayetler yapıldığı ve takibata uğrama endişeleriyle birlikte hep birlikte İstanbul'a yerleştikleri, birlikte hareket ederek hiyerarşik bir yapılanma içerisinde örgütlenip şirketleri kurarak faaliyetlerine başladıkları belirtildi.

ŞİKAYETLER SONRASINDA BAZI ŞÜPHELİLER YURTDIŞINA KAÇTIŞüphelilerin The Key İntarnational Eğitim Hizmetleri İç ve Dış Ticaret ve PSC Center Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketlerini kurdukları, her iki şirketin yetkilisi ve sorumlusunun şüpheli Çetin Salman olduğu, Çetin Salman, Seyed Ali Reza Ghasemıhosseını, Fahimeh Yegane Gohar, Mohammad Mahdi Raoufi, Sajad Yar Ahmadi'nin şirketin ortakları oldukları anlatıldı. Şüphelilerin gerek düzenlemiş oldukları eğitim seminerleri, internet üzerinden yapmış oldukları tanıtımlar ve reklamlar, eğitim seminerlerine katılım karşılığı alınan paralar, internet üzerinden değişik yerlerde toplanan ve aracılar aracılığıyla Türkiye'ye getirilip teslim alınan paraları kişilere taksim ve transferinin yapıldığı yerin bu şirket merkezi olduğu ve buradan yapılan görevlendirme sonucunda bu işlerin yürütüldüğü, şüpheli Nefes Yegane ve bir kısım şüpheliler hakkındaİran'dan çıkartılmış kırmızı bülten olduğu, savcılığa yapılan şikayetlerin ardından bir kısım şüphelilerin de yurt dışına kaçtıkları vurgulandı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

Aynı zamanda Venezuella vatandaşı da olan Seyed Jafar Jafari tarafından gizli talimatların verildiği, hiyerarşik yapılanmaya dikkat edildiği ve kendilerinin tayin ettiği yardımcılarında Nefes Yegane'nin Türkiye sorumlusu olduğu, M. Vael'in ise Türkiye'de bulunan ve mağdur edilen Araplardan sorumlu kişi olduğu belirtildi. Nefes Yegane'nin eşi Mohammad Mahdi Raoufi, Nefes'in kardeşi Fahime Yegane Gohar ve Dubai'de yönlendirmeleri yaptığı tespit edilen Sajad Yar Ahmadi arasında doğrudan bağlantılı ve hiyerarşik bir bağ bulunduğu, şirket merkezinde alınan kararların doğrudan bu kişiler eliyle uygulandığı anlatıldı. Örgüt liderliğini sanık Seyed Jafar Jafari'nin yaptığı sanıklar Seyed Javad Jafari, Seyed Mohammad Jafari, Çetin Salman, Seyed Ehsan Jafari, Mohammad Wael Faavakhırı, Nefes Yegane, Fahimeh Yeganehgohar, Mohammad Mahdı Raoufi ve Sajad Yar Ahmad hakkında "Suç Örgütünü Kurmak ve Yönetmek", "Tacir Sıfatı ile Hareket Eden Kişilerin Yapmış Olduğu Dolandırıcılık" suçlarından 46 müştekiye karşı eylemlerinden dolayı 278 yıldan 926'şar yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 13 sanık için ise "Örgüte üyeliği" ve "Tacir Sıfatı ile Hareket Eden Kişilerin Yapmış Olduğu Dolandırıcılık" suçlarından 13 yıldan 243 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi. 23 sanığın yargılanmasına İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı