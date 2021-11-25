İranlı mobilyacılar, Kayserili üreticilerle bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - İranlı mobilyacılar, Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Kayseri'de üreticilerle bir araya geldi.

İran'ın Hoy ve Urmiye kentlerinde faaliyet gösteren 21 mobilya üreticisi, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katıldı.

İran Mobilya Üreticileri Derneği Başkanı Sohrab Abdollahzadeh, burada yaptığı açıklamada, ziyaretin İran ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve birliğin göstergesi olduğunu belirtti.

Urumiye'nin de Kayseri gibi mobilya şehri olduğunu ve her iki şehrin birbirine katkı sağlayabileceğini ifade eden Abdollahzadeh, Kayseri'nin dünyada mobilyanın başkenti olması nedeniyle bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hoy Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aadel Hassanlov da Kayserili sanayicilere İran'a yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur da iş adamlarını kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Toplantının ardından, mobilya sektöründeki firmalar ile İran heyeti arasında ikili görüşmelere geçildi.

İran heyeti, iki gün Kayserili sanayicilerle görüşmeler ve ziyaretler yapacak.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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