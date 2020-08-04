İranlı fotoğrafçıdan ilk sergi İranlı fotoğrafçıdan ilk sergiİRAN'dan Antalya'ya gelip yerleşen fotoğraf sanatçısı Mazıar Kabırı, birleştirilmiş kadın ve tarihi mekan figürlü grafiksel fotoshop çalışması fotoğraflarını ilk kez sergiledi.

İranlı fotoğrafçıdan ilk sergi

İRAN'dan Antalya'ya gelip yerleşen fotoğraf sanatçısı Mazıar Kabırı, birleştirilmiş kadın ve tarihi mekan figürlü grafiksel fotoshop çalışması fotoğraflarını ilk kez sergiledi. Asıl mesleği elektrik mühendisliği olan Mazıar Kabırı, İran'ın başkenti Tahran'daki Semnan Ulusal Teknik ve Mühendislik Üniversitesi'nden mezun oldu. İran'ın ilk erkek mankeni ve fotomodeli olan Mazıar Kabırı, öğrencilik yıllarında modellik ve mankenlik yapmaya başladı, birçok dünya markasının tanıtımını yaptı.

KABIRI'NIN ÜNÜ SINIRI AŞTI

Mazıar Kabırı, ülkesinde kısa zamanda ünlendi, gazete-dergi ve televizyonlara konu oldu. İran'ın ilk erkek fotomodeli ve mankeni olma özelliğinden dolayı da ünü sınırları aştı. İranlı fotoğrafçılara modellik yaparken fotoğraf sanatına ilgi duyan Mazıar Kabırı, tasarım danışmanlık şirketi kurdu. Bünyesinde kendisine ait fotoğraf stüdyosu açan Kabırı, içerisini ekipmanlar ile donattı. Burada farklı ülkelerden kadınların çıplak figürlerini fotoğraf karelerine yansıttı. Kabırı, daha sonra İran'ın tüm şehirlerini gezip tarihi mekanların, ören yerlerinin fotoğraflarını çekti. İLK SERGİSİNİ ANTALYA'DA AÇTI

6 ay önce sinema yönetmeni ve moda tasarım fotoğrafçısı eşi Bahareh Mortazavı ile birlikte Antalya'ya yerleşen Mazıar Kabırı, kadın ve tarihi mekan fotoğraflarını fotoshop programında örtüştürdü. Fotoğrafların üzerinde grafiksel çalışmalar yapan Kabırı, dünyaca ünlü birçok düşünür ve şairin önemli söz ve şiirlerinden alıntıları da Arapça harflerle birleştirip baskıladı. Fotoğraflarını ilk kez Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde sergileyip Antalyalıların beğenisine sunan Mazıar Kabırı'nın eserlerine sanatçı ve sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Mazıar Kabırı, "Kendime özgü farklı bir teknik yarattım, fotoğraflar üzerinde günlerce çalıştım, eşine az rastlanılan bir tasarım oluşturdum. İlk kişisel fotoğraf sergim oldu, ilgi görmesi beni heyecanlandırdı, gururlandırdı" dedi.

YENİ PROJESİ SU ALTINDA

Mazıar Kabırı, Antalya'da da bir fotoğraf stüdyosu kurup, tarihi mekanlarda çekim yapacağını, kadın figürleriyle birleştireceğini belirterek, bir başka projesini de şöyle anlattı:

"Antalya doğasıyla, deniziyle, göl ve akarsularıyla, tarihi zenginlikleriyle, güneşiyle bir dünya kenti. Bu yüzden Antalya'ya yaşamaya karar verdim. Antalya'nın tanıtımına yönelik sualtında fotoğraf ve video çekme projemiz var. Sualtı zenginliklerini yine kadın figürleriyle birleştireceğiz."

Kaynak: DHA