İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
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Ruhsar Pekcan, Maden, İran, Güncel

İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün en yaygın olduğu ülkelerden biri olan İran'dan bu kez iyi haber geldi. Koronavirüse yakalanarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani taburcu edildi.

10.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:11
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin iyileştiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, Rahmani'nin danışmanı Ali Ekber Rızayi, "Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı, durumunun ağırlaşması üzerine hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Allah'ın yardımı ve doktorlar ile sağlık personelinin çabalarıyla iyileşerek hastaneden taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

Rızayi, İranlı Bakan'ın nekahet dönemini evinde geçirdiğini belirtti. İran medyası, 4 Mart'ta, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rahmani'de Kovid-19 tespit edildiğini ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığını duyurmuştu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 291'E YÜKSELDİ

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

İran'da 25 Şubat'ta koronavirüs teşhisi konulan Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir'in de bugün iyileşerek görevinin başına döndüğü açıklanmıştı.

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İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi

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