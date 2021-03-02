Kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan kişi sınırda donarak can verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan kişi sınırda donarak can verdi

02.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:43

Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışırken donarak hayatını kaybettiği değerlendirilen yabancı uyruklu bir erkeğin cesedi bulundu.

Başkale İlçesine bağlı İran sınırında bulunan Gelenler Mahallesi'nde, jandarma ekiplerine gelen ihbar üzerine sınır bölgesinde kaçak bir göçmene ait donmuş erkek cesedi bulundu. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından alınan cenaze Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İran sınırında donmuş erkek cesedi bulundu

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI

Öte yandan yine Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Özpınar Mahallesi'nde F.A. ile oğlu F. A.'yı, göçmen kaçakçılığı suçundan yakalayarak gözaltına aldı.

Kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan kişi sınırda donarak can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

Haber Yorumları (7)
MERHAMET: Öncelikle Rabbimden Rahmet diliyorum. Bu nasıl bir başlık bir daha okumanızı tavsiye ederim. ''''Umutlar Soğuk Havaya Mağlup oldu'''' olsaydı bari.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KADER: sonra bu kaçak gelenler sağda solda bomba patlatınca da hümanistlik yaparsınız
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ZAZA: Vatanımızın kıymetini bilelim.
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Demet Özdemir Sedat Kapurtu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mesut Bakkal Mustafa Yumlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan kişi sınırda donarak can verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 13:12:20. #1.15#
title