İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
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İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu açıkladı.

14.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:44
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İran'da bugüne kadar 80 bin koronavirüs testi yapıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada virüse yenik düşen en küçük vakanın 3 yaşında bir çocuk olduğu ifade edildi.

ÜLKEDE 50 LABORATUVAR HİZMET VERİYOR

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Pasteur Enstitüsü Başkanı Ali Rıza Bigleri, İran'a 220 binden fazla Kovid-19 teşhis kiti bağışlandığını ve bunlardan 80 bininin şu ana kadar kullanıldığını belirtti. Ülke genelinde Kovid-19 testi için 50 laboratuvarın hizmet verdiğini aktaran Bigleri, laboratuvar sayısının 70'e çıkacağını kaydetti. Bigleri, günde ortalama 6 bin kişiye test yapıldığı ve kesin test sonuçlarının 48 saatte açıklandığı bilgisini paylaştı.

YAŞ ORTALAMASINA İLİŞKİN VERİ PAYLAŞILDI

Sağlık Bakanlığı ise ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu açıkladı. Virüse yenik düşen en küçük kurbanın aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğu bildirildi.

ÖLÜ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 97 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu kapsamda toplam can kaybının 611'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 1365 kişi artarak 12 bin 729'a ulaştığını ifade etti.

CAN KAYBININ YAŞANDIĞI ÜLKELERDEN BİRİ OLDU

Hastalığın ortaya çıktığı Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı. Ülkede virüse yakalananların sayısı 11 bini aşarken can kaybı 514'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 529'u ise iyileşerek taburcu edildi.

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İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı

Haberin Videosu:

İran, koronavirüsün bulaştığı hastaların yaş ortalamasını verdi

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