İran dini lideri Hamaney: "Korona meselesi bizi düşman komplolarından gafil etmemeli" İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Korona meselesi bizi düşman komplolarından gafil etmemeli. Batılılar İslam Cumhuriyetinin ve İslami demokrasinin özünü anlayamazlar" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Korona meselesi bizi düşman komplolarından gafil etmemeli. Batılılar İslam Cumhuriyetinin ve İslami demokrasinin özünü anlayamazlar" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, korona virüsü salgınına yönelik açıklamalarda bulundu. Hamaney, korona virüsü meselesinin hem devletler hem de milletler için zorlu bir imtihan olduğunu ifade ederek, "İran milleti korona imtihanından kendi milli imkanlarıyla büyük bir başarıyla çıkmıştır. Yaptığı işin büyüklüğü bu başarının değerini göstermekte" şeklinde konuştu.

Korona virüsü krizinin büyük bir problem olduğunu ancak bu problemin diğer problemlere kıyasla daha küçük göründüğünü belirten Ali Hamaney, "Korona virüsünün bulaştığı bu günlerde tam 32 yıl önce Irak savaş uçakları kimyasal bombalarla bizim halkımızı ve kendi halkını bombalamıştı. Her iki dünya savaşında milyonlarca insan öldü ama korona virüsünün bütün dünyada yaklaşık 1 milyon kişiye bulaştığını söylediler. Korona virüsü üzerine düşündüğümüzde dünyada meydana gelen mühim olaylardan gafil olmamalıyız" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Batılılar için İslam Cumhuriyeti ve İslami demokrasi kabul ve tahammül edilebilir bir şey değildir. Ayrıca biz düşmanlık etmediğimiz müddetçe onlarına bize düşmanlık etmeyeceği söz konusu değil" diye konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA