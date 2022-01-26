İran'dan İngiltere'nin "müzakerelerin çıkmaza girdiği" eleştirilerine "sorumsuz ve temelsiz" nitelemesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'dan İngiltere'nin "müzakerelerin çıkmaza girdiği" eleştirilerine "sorumsuz ve temelsiz" nitelemesi

AA, Muhammet Kurşun - Güncel
İran'dan İngiltere'nin

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Tahran yönetimiyle ilgili açıklamasını "sorumsuz ve temelsiz" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Tahran yönetimiyle ilgili açıklamasını "sorumsuz ve temelsiz" olarak nitelendirdi.

Hatibzade, Truss'ın İran'ı eleştiren ifadeleri üzerine yaptığı yazılı açıklamada İngiltere'yi ABD yaptırımlarına uymakla suçladı.

Truss'ın açıklamalarını "sorumsuz ve temelsiz" olarak nitelendiren Hatibzade, "Bayatlamış yöntemler ve içi boş tehditler, bu ülkenin (İngiltere) nükleer anlaşmanın ihlal edilmesi konusundaki hukuki ve ahlaki sorumluluğunu azaltmaz. Aynı zamanda İran'ın kalıcı ve kaliteli bir anlaşmaya varılması noktasındaki azmini de kırmaz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, dün yaptığı açıklamada İran'la sürdürülen nükleer müzakerelerin "tehlikeli bir çıkmaza girdiğini" söylemişti.

İngiltere'nin müttefikleriyle yakın şekilde çalışmaya devam ettiğini kaydeden Truss, "Ancak müzakereler tehlikeli bir çıkmaza giriyor. İran, şimdi bir anlaşma yapma veya bunun çöküşünden sorumlu olma arasında seçim yapmalı." demişti.

İngiliz Dışişleri Bakanı, nükleer anlaşmanın çökmesi durumunda, tüm seçeneklerin masada olacağını kaydetmişti.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu, Nükleer, England, İran, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title