İran'dan Azerbaycan ile Ermenistan'a "itidal" çağrısı - Haberler
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İran'dan Azerbaycan ile Ermenistan'a "itidal" çağrısı

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'dan Azerbaycan ile Ermenistan'a

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginlikle ilgili "itidal" çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan- Ermenistan sınırında yaşanan gerginlikle ilgili "itidal" çağrısında bulundu.

Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan gerginlik nedeniyle "endişeli olduklarını" belirterek, iki ülkeyi de "anlaşmazlığı daha fazla büyütmemeye" davet etti.

Uluslararası alanda kabul edilen sınırlara saygı gösterilmesi gerektiğini kaydeden Hatibzade, ihtilafların müzakere ve barışçıl yollarla çözülmesini istedi.

Hatibzade, yaşanan gerginliği bölgede barışa giden süreç ve sağlanan ilerlemeler için "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Ermenistan ordusu sınırda bazı yükseklikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatmış, saldırı düzenleyen Ermeni askerleri silahsızlandırılarak gözaltına alınmıştı.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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