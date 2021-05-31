İran'daki Uluslararası Fecr Film Festivali'nde 3 Türk filmi yarışıyor
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İran'daki Uluslararası Fecr Film Festivali'nde 3 Türk filmi yarışıyor

İran'daki Uluslararası Fecr Film Festivali'nde 3 Türk filmi yarışıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'daki Uluslararası Fecr Film Festivali'nde "Ölü Ekmeği", "Gölgeler İçinde" ve "Okul Traşı" adlı 3 Türk yapımı film yarışıyor.

İran'daki Uluslararası Fecr Film Festivali'nde "Ölü Ekmeği", "Gölgeler İçinde" ve "Okul Traşı" adlı 3 Türk yapımı film yarışıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl iptal edilen ve bu sene 38'incisi düzenlenen film festivalinde 35 ülkeden 130'dan fazla film juri ve sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Festivalin organizatörlüğünü yapan Mehdi Asgarpur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale kabul edilen filmlerin 3 sinema merkezinde 313 seansta gösterileceğini söyledi.

Filmlerin satın alınmasıyla ilgili görüşmelerin tamamen çevrimiçi gerçekleştirildiğini ve yönetmenler ile yapımcıların İran'a gelmediğini aktaran Asgarpur, çalışmaları daha ziyade sanal ortamda yaptıklarını ifade etti.

"Festivalde Türk filmleri çok iyi ilgi görüyor"

Türk sinemasında dünyaca ünlü birçok ismin olduğunu ve bundan iftihar duyduklarını kaydeden Asgarpur, "Türkiye'deki film üretimi ve uluslararası yarışmalara katılımı artıyor ve bu sevindiricidir. Önceki yıllarda bir iki Türk yapımcısını tanıyorduk, bu şimdi gittikçe artıyor. Bu bence Türk sineması için çok iyi bir gelişmedir. Türkiye dizi sektöründe farklı bir tecrübe geçiriyor. Bu alanda nicelik ve nitelik açısından da farklı bir ilerleme oldu. Sinema filmlerinde de dikkate değer bir artışın olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

İranlı izleyicinin Türk filmlerine ilgi gösterdiğini dile getiren Asgarpur, şunları kaydetti:

"Festivalde Türk filmleri çok iyi ilgi görüyor. Bu geçen yıllarda hep böyle olmuştur, bu sene de aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Türk filmleri yarışmaya katılan ülkeler arasında en fazla ilgi gören filmlerden. Bu da İran sinema izleyicisi ve film yapımcılarının Türk filmlerine verdiği önemi gösteriyor."

Türkiye'den bu sene Reis Çelik'in yönettiği Ölü Ekmeği, Erdem Tepegöz'ün yönettiği Gölgeler İçinde ve Ferit Karahan'ın yönettiği Okul Traşı adlı filmler yarışıyor. Bunlardan Ölü Ekmeği bugün festivalde İranlı izleyiciyle buluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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