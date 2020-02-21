İran'da halk meclis seçimleri için sandık başında, muhalefet boykot çağrısı yaptı

21.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:55

İran'da halk, 11. Dönem Meclis Seçimleri için sandık başında. Seçimlerde, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakın muhafazakar isimlerin Meclis'te çoğunluğu sağlaması bekleniyor.

Meclis'teki 290 sandalye için 7 binden fazla aday yarışıyor. Aralarında mevcut mecliste yere alan 90 reformist kanattan isimlerin de bulunduğu 16 binden fazla aday, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

Yetkililer, rejime destek olarak görüleceği için katılımın yüksek olmasını umuyor. Reformist kanadın adaylarının veto edilmesi nedeniyle ise bu kanadı destekleyenlerin sandığa gitmeyeceği bunun da katılımın oranının düşük kalmasına neden olabileceği yorumları yapılıyor.

Muhalifler, "insan hakları ihlalleri, muhaliflerin bastırılması" olarak ifade ettikleri tutumundan dolayı yönetime tepki olarak seçimlerin boykot edilmesi çağrısında bulunuyor.

Uzmanlar, muhafazakarların sandıktan zaferle çıkması durumunda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de siyasi konumunun zayıflayacağını söylüyor.

ABD'den yaptırım kararı

Seçimler, ABD'nin yaptırımlarının gölgesinde düzenleniyor. ABD, Perşembe günü reformistlerin adaylığını veto eden Anayasa Koruyucular Konseyi'nin beş üyesine "İran halkının özgürce kendi liderlerini seçmenlerine engel oldukları için" yaptırım uygulama kararı aldı.

Kara listeye alınanlardan Abasali Kadkhodai kararla dalga geçip, "Amerika tarafından yaptırım uygulanmasından gurur duyduğunu" söyledi.

İran'ın dini lideri Hamaney, seçimlerde oy vermenin "dini bir görev olduğunu" ve "ABD'nin yalnızlaştırma, baskı uygulama çabaları karşısında azmi gösterdiğini" söyledi.

İran halkının ne kadarını sandığa gideceği bilinmiyor, birçok kişi ekonomik durumdan ve Cumhurbaşkanı Ruhani'nin sivil özgürlükler konusunda verdiği sözleri tutmamasından şikayetçi.

Hükümet karşıtı protesto gösterilerinin şiddet kullanılarak bastırılması da ülkede muhalif seslerin artmasına neden oldu.

Ayetullah Hamaney'in destekçileri de sosyal medyada 'Güçlü Meclis", '"Oy verin çünkü…", "Her bir oy düşmanın gözüne bir mermidir" etiketleri paylaştı.

İktidar karşıtları ise sosyal medyada "Oy vermiyorum ve "Oy vermeyin" etiketleri kullandı.