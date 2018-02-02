İran'dan ABD'ye: Suriye'den ya Çıkarsınız ya da Tokatla Çıkarırız

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki askeri varlığı için "ABD, ya kendi isteğiyle buradan çıkar ya da tokatla çıkarırız" dedi.

"ABD, SURİYE'Yİ BÖLMEYE ÇALIŞIYOR"

İran'ın en büyük ikinci kenti Meşhet'te, "Filistin İntifadasına Destek" adlı konferansta konuşan Velayeti, "ABD'nin Suriye'yi bölmeye çalıştığını ancak bunu başaramayacağını" ifade etti.

"ABD YA ÇIKAR YA DA ENSESİNE ALDIĞI TOKATLA ÇIKARIRIZ"

Velayeti, "ABD, Irak'ı bölemediği gibi, Suriye'yi de bölemeyecek. Fırat'ın doğusuna yerleşen ABD, er geç buradan çıkmalı, ya kendi çıkar veya ensesine aldığı tokatla buradan çıkarırız" dedi.

"ABD, DEAŞ'I AFGANİSTAN'A YERLEŞTİRİYOR"

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan topraklarına yerleştirmeye çalıştığını ileri süren Velayeti, "IŞİD'in Afganistan'a yerleşmesine göz yumarsak, 900 kilometrelik sınır hattımız tehlikeye girmiş olur, buna izin vermeyiz" dedi.

"YEMEN, ARABİSTAN İÇİN VİETNAM'A DÖNÜŞÜR"

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki varlığına da değinen İranlı yetkili, "Arabistan daha fazla Yemen'de kalmaya devam ederse, orası onlar için bir Vietnam'a dönüşür" diye konuştu.