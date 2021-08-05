Iraklı Hüseyin'i öldürüp çöpe atan 3 vatandaşına ağırlaştırılmış müebbet
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Iraklı Hüseyin'i öldürüp çöpe atan 3 vatandaşına ağırlaştırılmış müebbet

Iraklı Hüseyin'i öldürüp çöpe atan 3 vatandaşına ağırlaştırılmış müebbet
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, 3 yıl önce cesedi bulunan Irak uyruklu Hüseyin Kalaf'ı (17) öldürdükten sonra evin banyosunda parçalara ayırarak, çöpe attıkları iddiasıyla 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılanan vatandaşları Musa Najm Abdullah Al Qaısı, İbrahim Mutlaq İbrahim İbrahim...

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, 3 yıl önce cesedi bulunan Irak uyruklu Hüseyin Kalaf'ı (17) öldürdükten sonra evin banyosunda parçalara ayırarak, çöpe attıkları iddiasıyla 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılanan vatandaşları Musa Najm Abdullah Al Qaısı, İbrahim Mutlaq İbrahim İbrahim ve Ahmed Ahmed, ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çaptırıldı. Diğer sanık Bahaa Sattar Khalıd Khalıd'e ise 22 yıl hapis cezası verildi. 

Olay, 23 Aralık 2018'de, Altınordu'nun Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Karapınar Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp ayrıştırma tesisinde kolları, bacakları ve başı gövdesinden ayrılmış ceset bulundu. Çöp tesisinde çalışmalar durdurularak, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma yapıldı. Polis, cansız bedenin, olaydan 1 gün önce maç yapmak için halı sahaya gitmek amacıyla evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Iraklı Hüseyin Kalaf'a ait olduğunu belirledi. Kentteki MOBESE kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, en son birlikte görüldüğü Irak uyruklu Musa Najm Abdullah Al Qaısı, İbrahim Mutlaq İbrahim İbrahim, Bahaa Sattar Khalıd Khalıd ve Ahmed Ahmed'i gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde de arama ve inceleme yapıldı. Hüseyin Kalaf'ın öldürülüp, cesedinin banyoda parçalandığı, gece de çöpe atıldığı saptandı. Ceset parçalarının, çöp kamyonuyla toplanan çöplerle birlikte tesise geldiği tespit edildi ancak cinayet aletine ulaşılamadı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

SUÇLAMALARI REDDETTİLERHüseyin Kalaf'ın ölümüyle ilgili 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanan Musa Najm Abdullah Al Qaısı, İbrahim Mutlaq İbrahim İbrahim, Bahaa Sattar Khalıd Khalıd ve Ahmed Ahmed, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya cezaevinden SEGBİS ile katılan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraat istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların suçlarının sabit olduğunu görerek, Musa Najm Abdullah Al Qaısı, İbrahim Mutlaq İbrahim İbrahim ve Ahmed Ahmed'in ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Bahaa Sattar Khalıd Khalıd hakkında ise eylem tarihinde 15-18 yaş grubunda olması nedeniyle 22 yıl hapis cezası verildi.


Iraklı Hüseyin'i öldürüp çöpe atan 3 vatandaşına ağırlaştırılmış müebbet
Iraklı Hüseyin'i öldürüp çöpe atan 3 vatandaşına ağırlaştırılmış müebbet
Iraklı Hüseyin'i öldürüp çöpe atan 3 vatandaşına ağırlaştırılmış müebbet
Iraklı Hüseyin'i öldürüp çöpe atan 3 vatandaşına ağırlaştırılmış müebbet
Iraklı Hüseyin'i öldürüp çöpe atan 3 vatandaşına ağırlaştırılmış müebbet
Iraklı Hüseyin'i öldürüp çöpe atan 3 vatandaşına ağırlaştırılmış müebbet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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