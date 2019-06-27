Iraklı göstericilerden Bahreyn Büyükelçiliğine baskın

Irak'ın başkenti Bağdat'ta "Manama Çalıştayı'nı" protesto eden göstericiler, Bahreyn Büyükelçiliğinin giriş bölümüne geçerek, binaya Filistin bayrağı astı.

Bağdat'ta bir grup gösterici, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına tepki amacıyla Bahreyn'in Bağdat Büyükelçilik binasını bastı. Binanın giriş kısmına geçen göstericiler, Bahreyn bayrağını indirerek, buraya Filistin bayrağı astı.

Kalabalık içinden bir grubun da ABD bayrağı yaktığı görüldü.

Irak güvenlik güçleri olayların büyümesi üzerine göstericilere müdahale ederek, bölgede kontrolü sağladı.

Çıkan olayların ardından, Suudi Arabistan'ın Körfez İşlerinden Sorumlu Bakanı Samir es-Sebhan, sosyal medya hesabı üzerinden "Şu an Bahreyn Bağdat Büyükelçiliğinde yaşananlar gayet esef verici." ifadelerini kullandı.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen ve dün sona eren "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

Kaynak: AA