Irak'tan yalanlama: İran tarafından Basra Körfezi'nde el konulan gemi Bağdat yönetimine ait değil
Irak, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Basra Körfezi'nde el konulan geminin Bağdat yönetimine ait olduğu yönündeki iddiayı yalanladı.
Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Basra Körfezi'nde el konulan gemi, Bakanlığın petrol pazarlamada kullanmadığı küçük gemilerden." ifadesine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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08:36 Irak'tan yalanlama: İran tarafından Basra Körfezi'nde el konulan gemi Bağdat yönetimine ait değil