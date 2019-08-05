Irak'tan yalanlama: İran tarafından Basra Körfezi'nde el konulan gemi Bağdat yönetimine ait değil

Irak'tan yalanlama: İran tarafından Basra Körfezi'nde el konulan gemi Bağdat yönetimine ait değil

5.08.2019 08:36
Irak'tan yalanlama: İran tarafından Basra Körfezi'nde el konulan gemi Bağdat yönetimine ait değil

Irak, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Basra Körfezi'nde el konulan geminin Bağdat yönetimine ait olduğu yönündeki iddiayı yalanladı.

Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Basra Körfezi'nde el konulan gemi, Bakanlığın petrol pazarlamada kullanmadığı küçük gemilerden." ifadesine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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