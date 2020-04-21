Irak'tan getirilen 366 Türk vatandaşı Diyarbakır ve Batman'da yurtlara yerleştirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Irak'tan getirilen 366 Türk vatandaşı Diyarbakır ve Batman'da yurtlara yerleştirildi - Haberler
Diyarbakır, Batman, Bağdat, Irak, Güncel

Irak'tan getirilen 366 Türk vatandaşı Diyarbakır ve Batman'da yurtlara yerleştirildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 366 Türk vatandaşı, Diyarbakır ve Batman'daki yurtlara yerleştirildi.

21.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:01
Irak'tan getirilen 366 Türk vatandaşı Diyarbakır ve Batman'da yurtlara yerleştirildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 366 Türk vatandaşı, Diyarbakır ve Batman'daki yurtlara yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Bağdat'tan otobüslerle Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşların sağlık kontrolü tamamlandı.

İşlemlerin ardından vatandaşlar karantinaya alınacakları yurtlara yerleştirilmek üzere otobüslerle Diyarbakır ve Batman'a hareket etti.

Diyarbakır'da davullu zurnalı karşılama

Diyarbakır'a gelen Türk vatandaşları Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu önünde davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demir ile AFAD ve UMKE ekipleri vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak maske ve eldiven takan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurda alındı.

"Vatanınıza hoşgeldiniz"

Batman'a gelen Türk vatandaşlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Batman Kız Öğrenci Yurdu önünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk ve AFAD ekipleri karşıladı.

AFAD ekipleri, "Vatanınıza hoş geldiniz. İnşallah 14 gün sonra ramazan ile çifte bayram yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Özperk de ramazan öncesi hükümet tarafından Türk vatandaşlarının tahliyesinin sürdüğünü belirtti.

"Gelen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca karantinaya alıp, misafir edeceğiz. Misafirler odalarına bırakıldı. Batman Kızılay Şubesi de 14 gün boyunca misafirlerin 3 öğün yemeğini karşılayacak. Bizler de onlara ev sahipliği yapıyoruz." diyen Özperk, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların ön sağlık kontrolünden geçirileceğini aktardı.

Özperk, misafirlerin tek kişilik odalarda kalacağını, her türlü ihtiyaçlarının odalarında bulunucağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hem gelen misafirler ve hem de görev yapacak personelin hijyenine önem veriyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyarak, diğer koruyucu ekipmanlarla misafirlerimize hizmet edeceğiz. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız ve sağlıklı bir şekilde memleketlerine uğurlayacağız. Vatandaşlarımız karantina bittiğinde AFAD'a ait araçlarla memleketlerine ulaştırılacak."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Son dakika: Erdoğan: Salgında kurallara uyarsak bayram sonrası normal hayata geçişi hedefliyoruz
Son dakika: Erdoğan: Salgında kurallara uyarsak bayram sonrası normal hayata geçişi hedefliyoruz
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
'Koronavirüs bulaşır' korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti
"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
AKOM, İstanbulluları uyardı: Serin ve yağışlı hava geliyor
AKOM, İstanbulluları uyardı: Serin ve yağışlı hava geliyor
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Kars'ın gülen adamı: Babam öldüğünde bile güldüm
Kars'ın gülen adamı: Babam öldüğünde bile güldüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ümit Özdağ Muhammet Emin Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Ümit Besen Serdar Ortaç Mustafa Keser Cengiz Kurtoğlu
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Irak'tan getirilen 366 Türk vatandaşı Diyarbakır ve Batman'da yurtlara yerleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:23:04. #1.15#
title