Irak'taki çadır kamplar 21 Ekim'den itibaren kademeli olarak kapatılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Irak'taki çadır kamplar 21 Ekim'den itibaren kademeli olarak kapatılacak

15.10.2020 21:17 | Son Güncelleme: 15.10.2020 21:21
Irak'taki çadır kamplar 21 Ekim'den itibaren kademeli olarak kapatılacak

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesi ardından başlayan göç dalgası nedeniyle ülkenin birçok yerinde kurulan çadır kamplar 21 Ekim'den itibaren kademeli olarak kapatılacak.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesi ardından başlayan göç dalgası nedeniyle ülkenin birçok yerinde kurulan çadır kamplar 21 Ekim'den itibaren kademeli olarak kapatılacak.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin büyük bir bölümünün işgal etmesinin ardından başlayan göç dalgaları nedeni ile çok sayıda çadır kamp kurulmuştu. Irak Göç ve Göçmen Bakanı İvan Faik bugün yaptığı açıklamada, ülkede bulunan tüm çadır kampların 21 Ekim tarihinden itibaren kademeli olarak kapatılacağını aktardı. İlk aşamada Bağdat ile Kerbela kentlerinde bulunan 5 kampın kapatılacağını belirten Faik, 2'inci aşamada ise 2021 Mart ayına kadar diğer 15 kampın kapatılacağını aktardı. Bakan Faik, en son aşamada ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan kampların kapatılacağını açıkladı.

Planlama Bakanı Halit Bettal el-Necim ise yaptığı açıklamada, göçmenlerin neden evlerine geri dönmeyi istemediklerini araştırdıklarını ve evlerine geri dönmelerini sağlamak için elverişli bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. El-Necim, Anbar ilindeki göçmenlerin tamamının evlerine geri döndüklerini ancak Sincar göçmenlerinin hala evlerine dönmediklerini kaydetti.

Öte yandan terör örgütü DEAŞ, 2014 yılında Irak'ın büyük bir bölümünü işgal etmesi ardından yaklaşık 3 milyon kişi evlerini terk ederek çadırlara sığınmak zorunda kalmıştı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Deniz Seki Sadri Alışık İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ozan Tufan Erol Bulut Metin Oktay Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Genç Milli İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak'taki çadır kamplar 21 Ekim'den itibaren kademeli olarak kapatılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 21:26:24. #1.15#
title