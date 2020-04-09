Irak'ta Mustafa el-Kazimi hükümeti kurmakla görevlendirildi
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Cumhurbaşkanı, Hükümet, Sabah, Irak, Politika

Irak'ta Mustafa el-Kazimi hükümeti kurmakla görevlendirildi

Irak'ta hükümet kurmakla görevlendirilen Adnan el-Zurfi'nin sabah saatlerinde görevden vazgeçmesi üzerine Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi hükümet kurmakla görevlendirdi.

09.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:18
Irak'ta Mustafa el-Kazimi hükümeti kurmakla görevlendirildi

Irak'ta hükümet kurmakla görevlendirilen Adnan el-Zurfi'nin sabah saatlerinde görevden vazgeçmesi üzerine Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi hükümet kurmakla görevlendirdi.

Irak'ta Başbakan Adil Abdülmehdi'nin hükümet karşı protestoların ardından görevinden istifa etmesiyle başlayan hükümet krizi sürüyor. Ülkede hükümet kurmakla görevlendirilen ve Şii grupların kendisini ABD ajanı olmakla suçladığı Adnan el-Zurfi sabah saatlerinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Ülkenin birliği ve çıkarı uğrunda" görevden vazgeçtiğini duyurdu. El-Zurfi'nin görevden vazgeçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi hükümet kurmakla görevlendirdi. Şii taraflarının çoğunun ABD tarafından görevlendirilmekle suçladığı el-Zurfi'nin yerine, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi üzerinde Şii taraflar arasında mutabakat sağlandı.

Sünniler ile Kürtler tarafından desteklenen el-Kazimi, Cumhurbaşkanı Salih tarafından resmen hükümet kurmakla görevlendirildi. Görevlendirme törenine Şii Hikmet Akımı Başkanı Ammar el-Hekim, Fetih İttifakı Başkanı Hadi el-Amiri ve Meclis Başkanı Muhammed Halibusi de katıldı. El-Kazimi'nin Irak anayasası uyarınca 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Öte yandan Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından Başbakan Adil Abdülmehdi geçtiğimiz kasım ayında istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümet kurmak için Muhammed Allavi'yi görevlendirmiş, bazı Şii grupların yanı sıra Kürtlerle Sünniler tarafından desteklenmeyen Allavi görevden vazgeçmişti. Gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Salih, hükümet kurmak için Necef eski Valisi Adana el-Zurfi'yi görevlendirdi, Şii grupların istemediği el-Zurfi ise görevden bu sabah vazgeçtiğini duyurdu.

Öte yandan Şii tarafların mutabakat sağladığı el-Kazimi'yi hem Sünniler hem de Kürtler destekliyor. - ERBİL

Kaynak: İHA

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