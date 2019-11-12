Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor (2)
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Hallani Meydanı'nda toplanan hükümet karşıtı göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
12.11.2019 19:37 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:40
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Hallani Meydanı'nda toplanan hükümet karşıtı göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor (2)