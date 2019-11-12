Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor (2)
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Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor (2)

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Hallani Meydanı'nda toplanan hükümet karşıtı göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

12.11.2019 19:37 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:40

'ın başkenti 'ta Hallani Meydanı'nda toplanan karşıtı göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor (2)
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