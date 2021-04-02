Irak'ta 3 penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi
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Irak'ta 3 penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Irak'ta 3 penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi

Irak'ın Musul kentinde geçen yıl üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi.

Irak'ın Musul kentinde geçen yıl üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi. Doktorlar ise vakanın dünya üzerinde bir ilk olduğu tahmin ediyor.

Irak'ın Musul kentine bağlı Duhok kasabasında geçen yıl üç penisli bir bebek dünyaya geldi. Doktorlar "diphallia" adı verilen bir sendromla dünyaya gelen bebeğin işlevsel olmayan 2 ve 1 cm uzunluğundaki iki penisin cerrahi operasyonla alındığını belirtti. Vakanın dünyada bir ilk olduğu tahmin ediliyor. Ürologlar, operasyonla alınan fazla penislerin idrarın geçtiği tüpe bağlı olmadığını ve ameliyatın en iyi seçenek olduğuna karar verdi. Kimliği açıklanmayan bebeğin geçen yıl üç aylık olduğu dönemde doktorlar vaka hakkında tıbbi makale yayınladı. Uzmanlar, her 5 ile 6 milyon erkek çocuktan birinin birden fazla penisle doğduğuna dikkat çekerken, dünya çapında kaydedilen yaklaşık 100 diphallia sendromunda birinin iki penisli vaka olduğunu söyledi.

DÜNYADA BİR İLK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

International Journal of Surgery Case Reports'ta yayımlanan vaka raporuna göre Iraklı çocuk, ilk triphallia (üç penis) hastası olduğu belirtildi. Raporun yazarı Dr. Şakir Saleem Jabali'ye göre operasyondan bir yıl sonra yapılan kontrolde bebekte bir sorunun tespit edilmediği ifade edildi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr Jabali, "Tahminimize göre, üç penis veya triphallia ile bildirilen ilk vakadır" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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