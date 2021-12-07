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Irak ile Türkiye arasında akademik, diplomatik ve kültürel iş birliği çalıştayı düzenlenecek

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak ile Türkiye arasında akademik, diplomatik ve kültürel iş birliği çalıştayı düzenlenecek

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, mayıs ayında Irak ve Türkiye arasında akademik, diplomatik ve kültürel iş birliği çalıştayının düzenleneceğini bildirdi.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, mayıs ayında Irak ve Türkiye arasında akademik, diplomatik ve kültürel iş birliği çalıştayının düzenleneceğini bildirdi.

Başkent Bağdat'taki Irakiye ve Bağdat üniversiteleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen "Türkiye-Irak Üniversitelerarası İşbirliği Paneli" için Irak'ta bulunan Azizoğlu AA muhabirine konuştu.

Azizoğlu, "22 Mayıs tarihinde Ankara'da Irak ve Türkiye arasında akademik, diplomatik ve kültürel iş birliği çalıştayı gerçekleştirilecek. Söz konusu çalıştay iki ülke arasında var olan kadim kardeşlik ve dostluğu akademik düzeyde de çok ileri düzeye taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Azizoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Konsey, 2010 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş ve başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığa katkı sunmaya çalışan bir yüksek öğretim kurumudur.

"Çalışmalarımızla Türkiye'de dünya standardını yakalamış olan üniversite ve akademisyenlerin akademik ve ilmi çalışmalarını özellikle Irak gibi kadim dostumuzla paylaşmaktan, onlara katkı sunmaktan ve onlardan katkı almaktan büyük mutluluk duymaktayız."

Bağdat Üniversitesi Senato üyeleriyle bir araya geldiğini anlatan Azizoğlu, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in de çalışmalarında katkısı olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Güney, dün Azizoğlu onuruna Bağdat Üniversitesi Rektörü Dr. Munir Saadi'nin yanı sıra Irak'taki devlet üniversitesi akademisyenleri ve Yüksek Öğretim Bakan Yardımcısının katıldığı akşam yemeği vermişti.

Irak ile Türkiye arasında akademik, diplomatik ve kültürel iş birliği çalıştayı düzenlenecek

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AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

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