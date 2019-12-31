Irak bayraklarından yılbaşı ağacı
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Irak bayraklarından yılbaşı ağacı

Irak'ın meşhur Tahrir Meydanı'nda, protestocular yeni yılı Irak bayraklarıyla kaplanan yılbaşı ağacıyla karşılıyor.

31.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:25
Irak bayraklarından yılbaşı ağacı

'ın meşhur 'nda, protestocular yeni yılı Irak bayraklarıyla kaplanan yılbaşı ağacıyla karşılıyor.

Irak'ın başkenti 'ta bulunan meşhur Tahrir Meydanı, günlerdir ev sahipliği yaptığı eylemlerin yerine bu kez renkli görüntülere sahne oldu. Tarihi meydanda toplanan yüzlerce kişi, Irak bayraklarıyla yılbaşı ağacı hazırladı. Göstericiler, bayraklardan bir araç hazırlayarak, bunun vatanlarına olan sevgi ve fedakarlıkların bir sembolü olduğuna vurgu yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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