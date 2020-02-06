Irak Başbakanı Abdulmehdi, Necef olaylarının soruşturulmasını istedi

06.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:21

Irak'ın Necef kentinde dün yaşanan kanlı olaylara yönelik Başbakan Adil Abdülmehdi soruşturma yapılmasını isterken, saldırıda hayatını kaybeden bir gencin kız kardeşinin sosyal medyadaki yorumu yürek burktu.



Irak'ın Necef kentinde Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr destekçilerinin hükümet karşıtı protestoculara saldırısı sonucu 13 protestocunun hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı olayların ardından kenti ziyaret eden İçişleri Bakanı Yasin el-Yaseri, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin soruşturma yapılmasını istediğini açıkladı.



ABD'den kınama



Saldırıyı sert bir dille kınayan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ise vatandaşların siyasi ve ekonomik reform taleplerinin silahlı gruplar tarafından bastırılmasını "vahşi bir saldırı" olarak nitelendirdi. Büyükelçilik tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Irak hükümetinden protestoları zorbalıkla bastırmaya çalışan güvenlik güçlerinin bu gibi girişimlerine son vermesi istenerek, "Bu gibi kanlı taktiklere rağmen protestocuların sürdürdüğü barışçıl protestoları saygıyla selamlıyoruz" denildi.



"Hakkınızı helal edin"



Şii lider Mukteda Sadr'ın protestocuları korumak için oluşturduğu Mavi Şapkalılar grubunun Necef'teki Sadreyin Meydanı'nda gerçekleştirdiği saldırının ardından hayatını kaybedenlerin sosyal medyada paylaşılan hikayeleri yürek burktu. Protesto meydanına gitmeden önce sosyal medya hesabında helallik isteyen Muhenned'in hikayesi en çok konuşulan olaylar arasında yer aldı. Son paylaşımında, "Protesto meydanına gidiyorum, ne olacağını bilmiyorum, hakkınızı helal edin" diyen genç Muhanned'in ölümü sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.



"Bu benim erkek kardeşim"



Erkek kardeşinin cansız bedeninin fotoğrafını sosyal medyada gören Hura'nın hikayesi de Iraklılar tarafından sert bir tepki ve derin üzüntüyle karşılandı. Protestolarda üzerinde kimlik bulunmayan cesedin kime ait olduğunu öğrenmek için hayatını kaybeden gencin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Yapılan paylaşımda,"Bu cesedin kime ait olduğunu bilen varsa bize haber versin" ifadeleri yer alırken paylaşıma yorum yapan Hura adlı bir kızın, "Bu benim erkek kardeşim" ifadesi sosyal medyada hashtag haline geldi. - ERBİL

Kaynak: İHA