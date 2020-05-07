İptal Edilen Prince of Persia Redemption'ın Görüntüleri Keşfedildi
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İptal Edilen Prince of Persia Redemption'ın Görüntüleri Keşfedildi

İptal Edilen Prince of Persia Redemption'ın Görüntüleri Keşfedildi
07.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:44

Bu hafta, Prince of Persia serisinin uzun zamandan sonra yeniden gündeme geldiği bir hafta oldu. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde, Gandi.

Bu hafta, Prince of Persia serisinin uzun zamandan sonra yeniden gündeme geldiği bir hafta oldu. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde, Gandi.net üzerinde Prince of Persia 6 için bir alan adının alındığından haberdar olmuştuk. Bizi serinin yeni oyununun geliştirilme aşamasında olduğu düşüncesiyle heyecanlandıran bu gelişmenin ardından, şimdi de daha önceden iptal edilen Prince of Persia Redemption oyunun görüntüleri ortaya çıktı.

Halihazırda Assassin's Creed Valhalla üzerinde çalışan Ubisoft Montreal, on yıl kadar önce Redemption kod adlı bir Prince of Persia oyunu üzerinde çalışmaya başlamıştı. Ancak bu oyun, duyurusu dahil yapılmadan 2011 yılında iptal edilmişti. 2012 yılında ise üç dakikadan bir uzun olan bir oynanış videosu Youtube üzerinden yayınlanmıştı. Ne var ki bu oynanış videosu, atılan başlığa rağmen bu zamana kadar kimsenin dikkatini çekmemiş.

Bu hafta ise bir Resetera kullanıcısı tarafından tesadüfen fark edilmiş ve forum sayfası üzerinden paylaşılarak gündeme getirilmiş. Bahsi geçen videoda, oynanışa dair birçok detay görebiliyoruz. Görünüşe göre Prince of Persia Redemption, serinin sil baştan alınacağı bir oyun olacakmış. Ne var ki neden iptal edildiğine dair bir detay yok.

İptal Edilen Prince of Persia Redemption Görüntüleri Gerçek Mi?

Bu arada, bahsi geçen videonun yorum kısmında şu sıralarda Ubisoft Montreal çatısı altında Teknik Tasarımcı pozisyonunda bulunan Marc-Andre Belleau tarafından 2018 yılında yazılan "Bunu nereden buldun!?" şeklinde bir yorum bulunuyor. Bununla birlikte, eski bir Ubisoft çalışanı olan Christophe Prelot'un Linkedin sayfasında da 2010 yılının Nisan ayında geliştirilmesine başlanıp da 2011 yılında iptal edilmiş olan bir Prince of Persia oyunu üzerinde 3B Bölüm Sanatçısı olarak çalıştığı görülüyor ki bunun Prince of Persia Redemption olduğuna şüphe yok. Dahası ise, bir başka eski Ubisoft geliştiricisi olan Jonathan Cooper da videonun sahte olmadığını onayladı. Hatta kendisi, bu oyunun Assassin's Creed 3 açısından kendilerine ilham kaynağı olduğunu da sözlerine eklemiş.

Bahsi geçen Prince of Persia Redemption oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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