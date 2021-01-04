Ipsos'tan dikkat çeken araştırma: Koronavirüs aşısı yaptırmayı düşünenlerin oranı yüzde 44'e ulaştı

Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre koronavirüs aşısı yaptırmayı düşünenlerin oranı yüzde 44'e ulaşırken, yaptırıp yaptırmayacağından emin olmayanların sayısı yüzde 32 olarak belirlendi. "Aşı bireylerin kullanımına hazır olduğunda, ne zaman aşı yaptırmayı düşünürsünüz?" sorusuna "Hemen" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 19 çıktı.

Ipsos, vatandaşlara koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılarla ilgili görüşlerini sorduğu araştırmanın sonuçlarını aktardı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre 2021'e girerken aşı yaptırma eğiliminde yeniden bir yükseliş görüldü. 25-29 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 44'ü aşı olacağını belirtirken, aşı yaptırıp yaptırmayacağından emin olmadığını söyleyenlerin sayısı yüzde 32 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 24'ü ise "Aşı yaptırmam" dedi.

Fotoğraf: Milliyet Gazetesi | 18-22 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan araştırmada, aşı yaptırmayı düşünenlerin sayısı yüzde 38 olarak belirlenmişti.

HER 10 KİŞİDEN 4'Ü AŞI HAZIR OLUNCA İLK 3 AY İÇİNDE YAPTIRACAĞINI SÖYLÜYOR

Katılımcılara aşı hazır olduktan ne kadar zaman sonra aşı yaptırmayı düşündükleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 19'u hemen aşı olmayı düşündüğünü ifade etti. İlk üç ay içinde aşı olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 41 iken, yüzde 23'ü ise ne zaman aşı yaptıracağı konusunda henüz bir fikir beyan edemeyeceğini söyledi. Kesin bir şekilde aşı olmayı reddedenlerin oranı yüzde 14'te kaldı.

"YAN ETKİ YAŞAMAYACAĞINDAN EMİN OLMAK İSTEYEN BİR GRUP DA VAR"

Ipsos, verilerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede velilerin uzaktan eğitim uygulamasına verdiği desteğe dair sonuçları da paylaştı.

"Salgın nedeni ile kısıtlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze sınav yapılmaması ve sömestr tatilinin bir hafta uzatılması kararını aldı. Bu da öğrencilerin yaklaşık olarak mart ayına kadar okullara dönmeyeceği anlamına geliyor" denen değerlendirmede, şunlar kaydedildi: