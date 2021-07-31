İplere dolandık!

Retro duruşuyla cazibeli, yarattığı gizemli dekolteyleyse pek seksapelli olan bu trendi; eteklerin, elbiselerin, bikinilerin ve bluzların bel bölgesinde, grafik ve farklı şekillerde geçen ipler olarak tarif edebiliriz... Bu 'dolambaçlı' trendi mercek altına aldık!

Retro duruşuyla cazibeli, yarattığı gizemli dekolteyleyse pek seksapelli olan bu trendi; eteklerin, elbiselerin, bikinilerin ve bluzların bel bölgesinde, grafik ve farklı şekillerde geçen ipler olarak tarif edebiliriz... Bu 'dolambaçlı' trendi mercek altına aldık!

PODYUMLARDA LABİRENT VAR!

Jacquemus podyumlarında uzun keten eteklerle bir araya gelerek minimal ama dikkat çekici bir stil yaratan ipli bluzlar, Stella Jean koleksiyonundaysa kloş etekler ve canlı desenlerle birleşerek yaz için hoş görünümler yaratıyor. Victoria Beckham, zamansız ve sade tasarımlarının bel kısmına ip detayları ekleyerek yılın modasını kendi tarzında yorumlarken Vejas ve

Christopher Esber gibi markalar ipli bluz ve elbiselerini, simetri takıntısı olanları rahatsız edecek karışıklıkta doluyor.

İKONLAR NASIL GİYDİ?

Kendi mayo ve bikini markası Inamorata'da iple dolanan bikinilere yer veren ve sık sık modelli-

ğini de yapan dünyaca ünlü model ve stil ikonu Emily Ratajkowski ipli bikini üstlerini, etek ve blazer ceketlerle tamamlayarak şehirde de kullanıyor. Model, geçen yıl hamileliği sırasında da ipli elbiseler giyerek tarzını destekliyordu.

Model Bella Hadid, ip detayını pantolonda tercih ediyor. Belden iplerle dolanan I am Gia marka pantolonun üzerine crop bir bluz giyerek karın kaslarını tamamen açıkta bırakıyor örneğin...

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Zendaya ise bu trendi henüz bu kadar popüler değilken bile giyenlerden... 2019'da 'People's Choice' ödül töreninde tercih ettiği Christopher Esber marka elbisesiyle, ipli elbise trendini geceye uyarlamıştı.

KENDİ İPLİ MODELİNİ YAP

TikTok'ta da kendi ipli bluz ya da elbisenizi yaratma konusunda tüyolar bulmanız mümkün. Örneğin omuzdan iplerle bağlanan bir bluzunuz varsa ipleri omuzdan bağlamak yerine belden bağlamak veya kruvaze bir bluzu önden tek düğümle değil, belden dolayarak bağlamak bu tüyolardan bazıları. Tabii tüm bunları yapabilmek için iplerin yeterli uzunlukta olması gerekiyor. Biraz daha yaratıcı ve iddialı olanlar içinse boyundan bağlamalı, halter yakalı bir bluzu etek olarak giyerek beli açıkta bırakan bir mini etek yaratmak gibi öneriler var.

KISA KISA

Dünya markalarından Bodrum'a özel koleksiyonlar

Dünyaca ünlü moda markaları Bodrum'da yazlık mağazalar açmaya devam ediyor. Dior ve Bvlgari'nin ardından şimdi de Etro,

2021 yazı için seçtiği beş farklı lokasyon arasına Bodrum'u da ekledi. Markanın beldeye özel tasarlanan parçalardan oluşan Beach Bodrum koleksiyonu, 9 Ağustos'a kadar, Beymen Resort Mandarin Oriental'de... Bodrum'da yeni mağaza açan dünyaca ünlü moda markasıysa Louis Vuitton oldu. Yalıkavak Marina'da açılan mağaza için markanın ikonik monogram deseni, nazar boncuklarıyla tasarlandı. Mağazada aksesuar, ayakkabı, saat, parfüm ürünleri de var...

HER TARZA UYGUN BİR SEÇENEK VAR

Genç stiller için seçtiğimiz bu elbise spor ayakkabılarla çok yakışacak. H&M, 99.99 lira

Crop bir bluzla tamamlayarak ipleri görünür kılın... Mango, 499.99 lira

Kır düğünleri ve açık hava davetleri için ideal bir elbise. Foxglove, 1.550 lira

Crop gömlek ve topuklu sandaletlerle şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Urban Muse, 189.99 lira

Spor kıyafetlerde de belden bağlama detayları dikkat çekiyor. Sens Essentials 260 lira

Yüksek belli keten pantolonlarla tatilde kullanın. Tiny, 120 lira

İpli bikinilerle plajda son moda görünebilirsiniz. Beach & Beyond, bikini üstü 200 lira

Sırttan iplerle dolanan modeller çok gözde. Zara, 159.95 lira

Kaynak: Hürriyet