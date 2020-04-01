iPhone 9 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› iPhone 9 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı! - Haber
Apple, Teknoloji

iPhone 9 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Kullanıcıların uzun zamandır çıksın artık diyerek beklediği iPhone 9 çok yakında geliyor. Apple'ın yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modelli hakkında yepyeni bir sızıntı geldi.

01.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:49
iPhone 9 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Kullanıcıların uzun zamandır çıksın artık diyerek beklediği iPhone 9 çok yakında geliyor. Apple'ın yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modelli hakkında yepyeni bir sızıntı geldi.

Büyük İddia: iPhone 9, 15 Nisan'da Tanıtılacak!

Son gelen rapora göre, Apple yetkilileri bir toplantı düzenledi ve toplantıda iPhone 9'un 15 Nisan'da tanıtılmasına 22 Nisan'da da satışa çıkmasına karar verdi. Teknoloji şirketleri koronavirüs nedeniyle yeni cihazlarını online canlı yayınlar ile tanıtmaktalar. iPhone 9'un YouTube üzerinden yapılacak bir canlı yayın ile tanıtılacağı söylenmekte. Apple akıllı telefonunu sessiz sedasız da tanıtabilir.

Küçük ekranlı ve uygun fiyatlı iPhone modeli olan iPhone 9'un A13 Bionic işlemciden gücün alacağı ve 3 GB RAM'e sahip olacağı bilgisi sızdırıldı. 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanına sahip olması beklenen iPhone 9, 4.7 inçlik ekran ile gelebilir.

iPhone 9, TouchID sensörüne sahip olacak. iPhone 9'da iPhone 8'e kıyasla daha büyük bir kamera sensörünün bulunacağı konuşulmakta.

iPhone 9 hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalmaya devam ederek en yeni teknolojik gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia Haber
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haber
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Haber
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi Haber
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış Haber
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış
Koronavirüse karşı köyün tek girişi kapısı, demir kapıyla kapatıldı
Koronavirüse karşı köyün tek girişi kapısı, demir kapıyla kapatıldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı
İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu
Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Fahrettin Koca İbrahim Tatlıses
Spor Basketbolcu Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: iPhone 9 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 11:30:54. #1.15#
title