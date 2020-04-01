iPhone 9 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı! Kullanıcıların uzun zamandır çıksın artık diyerek beklediği iPhone 9 çok yakında geliyor. Apple'ın yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modelli hakkında yepyeni bir sızıntı geldi.

Kullanıcıların uzun zamandır çıksın artık diyerek beklediği iPhone 9 çok yakında geliyor. Apple'ın yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modelli hakkında yepyeni bir sızıntı geldi.

Büyük İddia: iPhone 9, 15 Nisan'da Tanıtılacak!

Son gelen rapora göre, Apple yetkilileri bir toplantı düzenledi ve toplantıda iPhone 9'un 15 Nisan'da tanıtılmasına 22 Nisan'da da satışa çıkmasına karar verdi. Teknoloji şirketleri koronavirüs nedeniyle yeni cihazlarını online canlı yayınlar ile tanıtmaktalar. iPhone 9'un YouTube üzerinden yapılacak bir canlı yayın ile tanıtılacağı söylenmekte. Apple akıllı telefonunu sessiz sedasız da tanıtabilir.

Küçük ekranlı ve uygun fiyatlı iPhone modeli olan iPhone 9'un A13 Bionic işlemciden gücün alacağı ve 3 GB RAM'e sahip olacağı bilgisi sızdırıldı. 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanına sahip olması beklenen iPhone 9, 4.7 inçlik ekran ile gelebilir.

iPhone 9, TouchID sensörüne sahip olacak. iPhone 9'da iPhone 8'e kıyasla daha büyük bir kamera sensörünün bulunacağı konuşulmakta.

iPhone 9 hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalmaya devam ederek en yeni teknolojik gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.