iPhone 13 Serisi Kablosuz Şarj Özelliğine Sahip Olacak
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iPhone 13 Serisi Kablosuz Şarj Özelliğine Sahip Olacak

iPhone 13 Serisi Kablosuz Şarj Özelliğine Sahip Olacak
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Apple'ın önümüzdeki aylarda iPhone 13'ü piyasaya sürmesi bekleniyor ve cihazdan büyük umutlar var. Cihaz potansiyel olarak daha yüksek bir yenileme hızına ve daha küçük bir çentik özelliğine sahip olacak.

Apple'ın önümüzdeki aylarda iPhone 13'ü piyasaya sürmesi bekleniyor ve cihazdan büyük umutlar var. Cihaz potansiyel olarak daha yüksek bir yenileme hızına ve daha küçük bir çentik özelliğine sahip olacak.

Cihazın genel tasarımı ve form faktörünün aynı kalacağı söylense de, karışımın bir parçası olması beklenen bir sürü başka ekleme var.

En son bilgilere göre, iPhone 13, "biraz daha büyük" kablosuz şarj bobini sayesinde potansiyel olarak ters kablosuz şarj özelliğine sahip olacak.

Biraz daha büyük kablosuz şarj bobini, ısı yönetimini ve daha yüksek watt değerini iyileştirecektir. Haber, aracılığıyla Max Weinbach'tan gelen bir söylentiye dayanıyor.

Yeni modellerdeki daha büyük kablosuz bobin, yüzey alanı kablosuz şarj sürecini artıracaktır. Daha önce Max Weinbach tarafından bu yılki iPhone modellerinin daha güçlü MagSafe mıknatıslarına sahip olacağı bildirilmişti.

Yeni modellerin ters kablosuz şarj, AirPod'larınızı cihazın arkasına yerleştirerek şarj edebileceğiniz anlamına gelebilir. Bu yılın başlarında, Bloomberg'den Mark Gurman, ters kablosuz şarjın iPhone 13 veya gelecekteki modeller için karışımın bir parçası olmayacağını belirtti.

Apple bu özelliği henüz açıklamadı ancak iPhone 12 serisi için FCC başvurusuna göre, tüm cihazlarda AirPods Pro veya Apple Watch modellerini şarj etmek için ters kablosuz şarj özelliği bulunuyor.

Yaklaşan serinin ters kablosuz şarj yetenekleri hakkında daha fazla ayrıntıyı daha fazla bilgiye sahip olur olmaz paylaşacağız.

Kaynak: Turkmmo

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