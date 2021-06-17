iPhone 13 çıktı mı, kaç tl? iPhone 13 orijinal fiyatları kaç dolar? iPhone 13 (Ayfon 13) Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak?

Apple'ın 2021 Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modelinin fiyatı ve renkleri sızdı. Peki, yeni çıkacak olan iPhone 13 cep telefonu ne kadar olacak, kaç tl olacak? iPhone 13 kaç lira olacak? iPhone 13 özellikleri nedir? iPhone 13 hangi ay çıkacak? iphone 13 kaç tl, kaç lira olacak? iphone 13 dolar cinsinden ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

Apple'a yakın kaynaklar yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı. Yeni iPhone serisi; iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek. Peki, iphone 13 fiyatları kaç tl olacak? Ayfon 13 fiyatları kaç tl?

İPHONE 13 ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 13 telefonları henüz çıkmadı. Fakat fiyatı ve renkleri sızdırıldı. İphone 13 resmi olarak Apple'ın 2021 Eylül ayındaki etkinliğinde tanıtılması bekleniyor . Yani henüz resmi olarak piyasaya çıkmadı. Fiyatları ise önceden sızdırıldı.

İPHONE 13 KAÇ TL OLACAK? AYFON 13 NE KADAR?

Apple'ın 2021 eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modelinin fiyatı ve renkleri sızdı. İddialara göre, yeni seride en ucuz telefon olan iPhone 13 Mini 64 GB 700 dolar (6 bin TL), en pahalı telefon iPhone 13 Pro Max 1 TB ise 1600 dolardan (13.600 TL) satılacak. Yeni iPhone'ların rengi ise mat siyah, pembe, turuncu, bronz ve mor olacak.

Apple'a yakın kaynaklar yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı. Yeni iPhone serisi; iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.

Mini ve temel sürümün her biri 4 GB RAM ve 64, 128 ve 256 GB flash bellek alacak. Pro ve Pro Max amiral gemisi akıllı telefonlar 6 GB RAM ile donatılacak ve 128, 256, 512 GB ve hatta 1 TB flash belleğe sahip versiyonlarda sunulacak.

iPhone 13 akıllı telefonların fiyatlarının ise şu şekilde olacağı belirtiliyor:

- iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar

700 dolar - iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar

750 dolar - iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar

850 dolar - iPhone 13 64 GB = 800 dolar

800 dolar - iPhone 13 128 GB = 850 dolar

850 dolar - iPhone 13 256 GB = 950 dolar

950 dolar - iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar

1050 dolar - iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar

1150 dolar - iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar

1350 dolar - iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar

1500 dolar - iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar

1150 dolar - iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar

1250 dolar - iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar

1450 dolar - iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar

İPHONE 13 TL OLARAK FİYATLARI KAÇ TL?

iPhone 13 akıllı telefonların TL cinsinden fiyatlarının ise şu şekilde olacağı belirtiliyor:

- iPhone 13 Mini 64 GB = 6.052,27 Türk Lirası

6.052,27 Türk Lirası - iPhone 13 Mini 128 GB = 6.484,57 Türk Lirası

6.484,57 Türk Lirası - iPhone 13 Mini 256 GB = 7.349,18 Türk Lirası

7.349,18 Türk Lirası - iPhone 13 64 GB = 6.916,88 Türk Lirası

6.916,88 Türk Lirası - iPhone 13 128 GB = 7.349,18 Türk Lirası

7.349,18 Türk Lirası - iPhone 13 256 GB = 8.213,79 Türk Lirası

8.213,79 Türk Lirası - iPhone 13 Pro 128 GB = 9.078,40 Türk Lirası

9.078,40 Türk Lirası - iPhone 13 Pro 256 GB = 9.943,02 Türk Lirası

9.943,02 Türk Lirası - iPhone 13 Pro 512 GB = 11.672,23 Türk Lirası

11.672,23 Türk Lirası - iPhone 13 Pro 1 TB = 12.969,15 Türk Lirası

12.969,15 Türk Lirası - iPhone 13 Pro Max 128 GB = 9.943,02 Türk Lirası

9.943,02 Türk Lirası - iPhone 13 Pro Max 256 GB = 10.818,83 Türk Lirası

10.818,83 Türk Lirası - iPhone 13 Pro Max 512 GB = 12.549,84 Türk Lirası

12.549,84 Türk Lirası - iPhone 13 Pro Max 1 TB = 13.848,10 Türk Lirası

NOT = Fiyatlar 17 Haziran'daki dolar kuruna göre yazılmıştır.

IPHONE 13 RENKLERİ NASIL OLACAK?

Kaynaklara göre Pro ve Pro Max modellerinde mat siyah seçeneği sunulacak. Ortaya atılan diğer iddialara göre ise pembe, turuncu, bronz ve mor renklerde yeni iPhone'lar görmek mümkün olacak.

KAMERA ÇOK DAHA İYİ OLACAK

Digitimes'ın Apple tedarikçilerine dayandırdığı haberine göre, yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak. Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi. Ayrıca ortaya çıkan diğer iddialara göre iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Ayrıca Apple yeni iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullanacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.