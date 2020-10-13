iPhone 12 hakkında yeni bilgiler sızdırıldı! iPhone fiyatı belli oldu mu? Iphone 12 ne zaman çıkacak? iPhone 12 özellikleri | Apple Event

Apple etkinliğinde tanıtılmayan iPhone 12 büyük merak konusu olmuştu. Hi Speed etkinliği ile tanıtılacak olan iPhone 12 hakkında bazı detaylar ise sızdırıldı. Apple Hi Speed etkinliği nedir? Apple Hi Speed etkinliği ne zaman? Apple iPhone 12 etkinliği / Apple event hakkında detaylar

Her yıl Eylül ayında gerçekleştirilen Apple etkinliğinde bu yıl ilk kez bir iPhone modeli tanıtılmamıştı. Apple diğer ürünleri tanıttı ancak telefon modeli hakkında bir tanıtım gerçekleşmemesi iPhone kullanıcılarını epey şaşırttı. Apple ise yepyeni etkinliğini duyurdu ve iPhone 12 için ışıkları yaktı. Peki, iPhone fiyatı belli oldu mu? Iphone 12 çıkış tarihi ne zaman? iPhone 12 özellikleri neler? Apple Event Hi Speed hakkında merak edilenler...

IPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

iPhone 12; iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak 4 farklı boyutta satışa sunulacak. Bu modellerde 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB seçenekleri bulunacak.

Küçük olan ve iPhone Mini adıyla sunulacak olan küçük telefonun ekran boyutu 5,4 inç, iPhone 12'nin ekranının ise 6,1 inç olacağı söylenenler arasında. Ayrıca, bu modellerde LCD ekran yerine OLED ekranların kullanılacağı beklentisi var.

IPHONE 12 FİYATI | IPHONE 12 PRO, IPHONE 12 MİNİ

Sızıntılara göre, Iphone 12 modellerinde en düşük fiyat 649 dolar olabilir. 1399 dolara kadar çıkan fiyatların Türkiye fiyatı henüz netleşmedi.

iPhone 12 mini 64 GB - 649$

iPhone 12 mini 128 GB - 699$

iPhone 12 mini 256 GB - 799$

iPhone 12 64 GB - 749$

iPhone 12 128 GB - 799$

iPhone 12 256 GB - 899$

iPhone 12 Pro 128 GB - 999$

iPhone 12 Pro 256 GB - 1.099$

iPhone 12 Pro 512 GB - 1.299$

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 1.099$

iPhone 12 Pro Max 256 GB - 1.199$

iPhone 12 Pro Max 512 GB - 1.399$

IPHONE 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle iPhone lansmanı ertelenen iPhone 12, Apple'ın yeni etkinliği ile tanıtılacak. Iphone 12 serisi 13 Ekim tarihinde tanıtılacak ve ön siparişleri 16 Ekim tarihinde başlayacak. 23 Ekim itibariyle mağazalardaki yerini alacak.