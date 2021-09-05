İpekyolu trafiğe tamamen açıldı

- İpekyolu trafiğe tamamen açıldı Gaziantep'te kent trafiğini önemli ölçüde etkileyen D-400 Karayolu üzerindeki çalışma sona erdi Gaziantep'te, 1 Ağustos'ta 'İpekyolu' üzerinden bulunan Adnan Menderes Köprülü Kavşağı ile Bedri İncetahtacı Köprülü Kavşağı arasında yol yapım çalışmaları sona erdi.

- İpekyolu trafiğe tamamen açıldı

Gaziantep'te kent trafiğini önemli ölçüde etkileyen D-400 Karayolu üzerindeki çalışma sona erdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 1 Ağustos'ta 'İpekyolu' üzerinden bulunan Adnan Menderes Köprülü Kavşağı ile Bedri İncetahtacı Köprülü Kavşağı arasında yol yapım çalışmaları sona erdi.

Bir aydır kentin trafiğini önemli şekilde etkileyen çalışmalar okulların yüz yüze eğitime açılmasına bir gün kala sonlandırıldı.

D-400 Karayolu üzerinde 1 Ağustos tarihinde başlayan yal yapım ve onarım çalışmaları bugün akşam saatleri itibariyle sona erdi. Yolda bulunan uyarıcı işaretlerin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Sosyal medya hesabından İpekyolu üzerindeki çalışmaların bittiğini duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent trafiğinin rahatlayacağını belirtti.

Şahin açıklamasında, "Yarından sonra Gaziantep trafiği rahatlayacak inşallah. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından İpekyolu'nda yapılan çalışmalar bitti. Yol trafiğe tamamen açıldı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul