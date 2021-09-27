İpekyolu Kaymakamı Aydın, yol çalışmalarını inceledi

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını denetledi.

İlçedeki yol yapım, asfaltlama, parke ve kilit taşı döşeme, kaldırım düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Aydın, yetkililerden bilgi aldı, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Çalışmalarla ilçenin konforlu yapılara, daha modern cadde ve sokaklara kavuşacağını belirten Aydın, projelerin ilkbahardan bu yana hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Vatandaşların yol çalışmalarının sonlanmasıyla daha güvenli ve trafik akışının daha akıcı olduğu yollara kavuşacağını aktaran Aydın, "Ekiplerimiz kış öncesi çalışmaları bitirecek. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Vanlı hemşerilerimizin daima hizmetin en iyisine layık olduğu bilinç ve sorumluluğuyla çalışmalarımızı her anlamda yoğunlaştıracağız. Şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, başlattığımız çalışmaların tamamını kış mevsimi gelmeden sonlandırarak, hizmete sunmuş olacağız." diye konuştu.

Aydın'a, Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman ve Fen İşleri Müdürü Necip Erginyürek eşlik etti.