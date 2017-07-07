İpek Soylu İzleyicilerin Gözlerini Yaşarttı

Aynur TATTERSALL / WIMBLEDON / DHA



Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ülkemizi temsil eden tek tenisçi olan İpek Soylu, ikinci tura yükseldiği mücadeleyi izlemeye gelen Türk spor severlerin gözlerini yaşarttı. İngiltere'nin Başkenti Londra'da devam eden sezonun üçüncü Grand Slam'ı Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 4'üncü günüde çift bayanlarda verdiği mücadelede İpek Soylu partneri Taylandlı Varatchaya Wongteanchai ile ikinci tura yükseldi. İlk defa Türkiye'den gelen yoğun izleyici topluluğu önünde karşılaşmaya çıkan Soylu gördüğü ilgiden memnun kalırken maçı izlemeye gelenler de Soylu'nun başarısı karşısında gözyaşlarını tutamadıklarını söylediler. Londra'da yaşayan Türk izleyiciler, karşılaşmada gözyaşlarını tutamadığını ifade ederek, "Wimbledon'a gelip de ağlayacağımı hiç düşünmezdim. İpek bana gözyaşı döktürdü. Wimbledon'da diğer sporcuların da aynı başarıları göstermesini diliyorum" dedi. Karşılaşmayı izlemek için Türkiye'den gelen Hürriyet Gazetesi Ege Eki yazarlarından Ayçe Bükülmeyen de, Wimbledon'a ilk kez geldiğini ve atmosferin inanılmaz olduğunu söyleyerek, "Müthiş bir atmosfer. Gerçekten insanın damarlarına işliyor burada olmak. Tenisle ilgili olduğum için ayrıca heyecanlıydım. Türk sporcunun Wimbledon'da olması mücadele etmesi çok heyecan verici. Kendisini destekledik, seslendik. Maçı kazandı büyük gurur duyduk. Kazansa da kazanmasa da burada Türkiye'yi temsil etmesi büyük bir gurur" dedi. Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Ayhan Akgül de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Akgül, Soylu'nun büyük bir yetenek olduğunu ifade ederek, "Bugün çok keyifli bir maçtı. Türkiye'den gelen bu kadar çok izleyici olması da ayrıca mutluluk vericiydi. Maçtan sonra fotoğraf çektirmek için kuyruk oldular. Ana tabloda bir Türk tenisçi olması çok gurur verici" diye konuştu.



İzleyiciler arasındaki bulunan Selda Akgül de Wimbledon'da bir Türk sporcuyu izlemenin çok gurur verici olduğunu belirterek, "Wimbledon atmosferi çok güzel. Hem Türkiye'den hem de Londra'da yaşayan Türklerden büyük ilgi olduğunu görmek sevindirici. İpek'i tebrik ediyorum ve çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi. Milli tenisçi ile partneri, ikinci turda Tayvanlı Hao-Ching Chan ve Rumen Monica Niculescu çiftiyle karşılaşacak.