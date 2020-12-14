İpek Filiz Yazıcı kimdir? Nereli, kaç yaşında, burcu ne, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Magazin haberleriyle gündeme gelen İpek Filiz Yazıcı'nın kim olduğu ve biyografisi merak ediliyor. Peki İpek Filiz Yazıcı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler için haberimize girebilirsiniz.
Aşk 101'in sevilen oyuncusu İpek Filiz Yazıcı magazin haberleriyle gündeme geldi. Peki İpek Filiz Yazıcı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne, hangi dizilerde oynadı? Yeni projesi ne? Aslen memleketi neresi? Doğum tarihi kaç?
İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR?
İpek Filiz Yazıcı (d. 6 Ekim 2001; İstanbul), Türk dizi oyuncusu.
İpek Filiz Yazıcı doğum tarihi : 6 Ekim 2001
İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında : 19 yaşında
İpek Filiz Yazıcı mesleği ne : Oyuncu
İpek Filiz Yazıcı nereli : İstanbul doğumlu
İpek Filiz Yazıcı burcu ne : Terazi
Yazıcı, 6 Ekim 2001'de İstanbul'da doğdu. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı. 2017 yılında FOX TV ekranlarında yayımlanan; başrolünü Songül Öden, Erkan Petekkaya ve Dolunay Soysert gibi isimlerin paylaştığı Kayıtdışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandırdı.
Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi. Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatan karakterine hayat vermesi planlanırken dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi ve Türkiye'de alınan önlemler sebebiyle dizi ertelendi, fakat 3 Eylül 2020 tarihinde ilk bölümüyle ekranlarda yerini aldı.
LC Waikiki ve Çokokrem markalarıyla ilişkili reklamı bulunmaktadır.
İPEK FİLİZ YAZICI ROL ALDIĞI YAPIMLAR NELERDİR?
2016 : Babam ve Ailesi
2017 : Kayıtdışı
2018-2019 : Elimi Bırakma
2020 : Yeni Hayat
2017 : Büyük Günahlar (İnternet dizisi)
2020 : Aşk 101 (İnternet dizisi) : Işık
2021 : Aşk 102 (İnternet dizisi) : Işık