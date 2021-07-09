iOS 15, kayıp airpodları bulmanın yeni bir yolu ile geliyor

Apple, kayıp kablosuz kulaklıklarda Find My'ı (Bul özelliğini) kullanmayı daha da kolaylaştırıyor.

Apple'ın AirPod'lar kullanışlıdır, ancak aynı zamanda gerçekten küçüktür ve kaybetmesi son derece kolaydır. Görünüşe göre, o sinir bozucu kablolu kulaklıklar, bir tür fiziksel bağlantı görevi görme avantajına sahipti. Apple, elektronik tether aralığını iPhone için iOS 15 ile AirPods Pro ve AirPods Max üzerinden genişletmeyi planlıyor. (Geliştiriciler şimdi iOS 15 geliştirici beta sürümünü indirebilir.)

Şu anda, kaybolan bir kulaklığı bulmanıza yardımcı olması için Apple'ın Bul uygulamasını kullanabilirsiniz, ancak bu yalnızca AirPod'larınızın Bluetooth kapsama alanındaysanız çalışır - bu yaklaşık 10 metredir. ve şarj kutusunun dışında olmaları gerekir; yani, kulaklıklarınız kilometrelerce uzaktaysa ve kutularındaysa ideal değildir. Ama artık bu değişmek üzere.

iOS 15 bu yıl içinde resmi olarak piyasaya sürüldüğünde (genel beta Temmuz'da geldi), nerede olurlarsa olsunlar, Bluetooth aralığının dışında bile kaybolan AirPod'larınızı bulabileceksiniz. İşte bu özelliğin nasıl çalıştığı hakkında bildiklerimiz ve bilmeniz gerekenler.

Ağımı Bul, kaybolan AirPod'lar ve daha fazlası için anahtardır

Apple'ın Find My ağı, iPhone gibi kaybolan veya çalınan bir Apple cihazının, yakın zamanda piyasaya sürülen AirTag'lerin ve elektrikli bisiklet gibi üçüncü taraf cihazların yerini bulmayı mümkün kılan şeydir.

Her Apple cihazı, Find My uyumlu cihazların Bluetooth sinyalini tarar ve bulur.

Bulunduğunda, Find My ağı size öğenizin konumu hakkında bir uyarı gönderir. Sürecin her adımı şifrelenir ve öğenizin konumunu görebilen tek kişi siz olursunuz.

AirPods Pro veya AirPods Max için Kayıp Modu nasıl açılır

Yeni özelliği henüz test edemedik, ancak Apple'ın WWDC gösterimini ve Find My uygulamasına olan aşinalığımızı kullanarak, nasıl çalışacağına dair oldukça iyi bir fikrimiz var.

AirPods Pro veya AirPods Max'inizi kaybettiğinizi fark ettikten sonra (üzgünüz standart AirPods sahipleri, şimdilik kapsam dışında kalmışsınız gibi görünüyor), iPhone'unuzda Find My uygulamasını açın. Cihazlar sekmesine dokunun, ardından AirPod'larınızı seçin. Bir harita, saat de dahil olmak üzere AirPod'larınıza sahip olduğunuz son konumu size gösterecektir.

Ekranın altındaki kartı kullanarak AirPod'ları Kayıp olarak işaretleyebilirsiniz. (Mevcut tüm seçenekleri görmek için ekranın alt kısmındaki kartı yukarı kaydırmanız gerekebilir.)

Kayıp Modu etkinleştirildiğinde, Find My ağı AirPod'larınızı aramaya başlar. Bulunduklarında, iPhone'unuzda mevcut konumlarıyla ilgili bir uyarı alırsınız.

AirPod'larınızın nerede olduğunu biliyorsunuz peki şimdi ne olacak?

Kaybolan AirPod'larınızın bulunduğu yere ulaştıktan sonra iki seçeneğiniz var. Find My uygulamasını kullanabilir ve çalındıkça yükselen bir ses çalmaya başlamak için AirPod'larınızı tetikleyebilirsiniz. Apple, AirPod'larınızın kasanın içinde olup olmamasının önemli olmadığını söyledi. Sesi sol, sağ veya her iki kulakiçi kulaklıkta çalmayı seçebilirsiniz.

Diğer seçenek, Apple'ın AirTag izleyicilerinin kullandığı yakınlık görünümünü kullanmaktır. iPhone 11 veya daha yeni bir telefonunuz varsa, yakınlık görünümü size kulaklığınızı almak için tam olarak gitmeniz gereken yere kadar yönü ve mesafeyi söyleyecektir.

Ayırma Uyarıları, AirPod'larınızı ilk etapta kaybetmenizi zorlaştırır

Apple ayrıca AirPod'lar için Ayrılık Uyarıları adlı yeni bir Bul My özelliğini duyurdu. Adından da anlaşılacağı gibi, Find My uygulaması, AirPod'larınızı geride bıraktığınızda sizi uyaracak ve böylece arama kurtarma işlerine girmemiş olacaksınız.

AirPods'u Find My ile entegre etmek, Apple'ın duyurduğu birçok yeni özellikten sadece biri. Yeni başlayanlar için, iPhone bir sürü yeni FaceTime özelliği alıyor ve iPad çoklu görevde daha iyi hale geliyor.

Kaynak: Tekmoloji