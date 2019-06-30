iOS 13'te Spam Aramaları Engelleyebileceğinizi Biliyor musunuz?



iOS 13'te Spam Aramaları Nasıl Engellenir?

iOS 13 bir kısım şanslı kullanıcı tadını çıkarmaya başladı bile. Henüz milyonlarca kişinin telefonlarına gelmiş olmasa bile; karanlık mod, daha iyi fotoğraf düzenleme imkanı gibi bilinen ve duyurulan özellikleri dışında; bir çok kişini gece kabuslarını sona erdirecek bir çözüme de sahip olduğunu söylemekte fayda var.

Spam aramaları otomatik önleme özelliği



Bana göre güncellemenin en kullanışlı özelliklerinden birisi olmaya aday özelliği bu olacak. Zira kolayca gözden kaçabilecek bu özelliğe dikkat edin.

Spam aramaları otomatik önleme özelliği – Bilinmeyen aramaları susturma özelliği gibi bir ayara sahip.

iOS 13 henüz piyasaya sürülmedi, yukarıda bahsettiğim bir takım şanslı kullanıcı ise genel beta sürünü test eden kullanıcılar; bu hafta yayınlana son genel beta sürümünde bu özellik yer aldı.

Peki iOS 13'te Spam Aramaları Nasıl Engellenir?



Settings ->Phone altında "call silencing and blocked contacts" ayarlarında "Silence Unknown Callers" seçeneği var.

Bu ayarı etkinleştirdiğinizde, "bilinmeyen" numaralardan gelen aramalar otomatik olarak telesekretere gönderilir, böylece telefonla pazarlama, telefon görüşmeleri ve diğer sıkıntılarla uğraşmanıza gerek kalmaz.

Bu özellik için özellikle harika olan şey, sadece engellenen rakamları tanımaktan biraz daha fazlasını yapmasıdır. Apple'a göre, özellik yalnızca kayıtlı Kişiler listeniz değil, Mesajlarınız veya Posta uygulamanızdaki numaraları tespit etmek için "Siri intelligence" ı kullanıyor.

Bu şekilde, daha önce iletişim kurduğunuz bir kişiden gelen aramayı cevaplama olasılığınız daha düşüktür; telefonunuza telefon numarası kayıtlı olmasa bile…

Elbette bilmeniz ve aklınızın bir köşesinde olması gereken bir şey var. Birincisi, Spam gönderenlerin hayatınızı zorlaştırmak için her zaman yeni yollar bulabileceği. Yani Apple'ın bu özelliği muhtemelen tamamen kusursuz olmayacak.

İkincisi, bu ayarı etkinleştirdiğinizde, engellemek istemediğiniz bir aramayı da kaçırmanız mümkün olabilir. Bu yüzden dikkatli kullanmakta fayda var.

Kaynak: Teknotalk.com