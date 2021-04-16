IO Interactive, Barselona'da yeni stüdyosunu açıyor! CEO açıklamalarda bulundu
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IO Interactive, Barselona'da yeni stüdyosunu açıyor! CEO açıklamalarda bulundu

IO Interactive, Barselona'da yeni stüdyosunu açıyor! CEO açıklamalarda bulundu
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Hitman serisinin geliştiricisi IO Interactive, gelişmeye devam ediyor. Şirketin Türk CEO'su Hakan Abrak İspanya'nın Barselona şehrinde açılan yeni stüdyo hakkında açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde!

IO Interactive, Hitman serisinin artan başarısı ve popülaritesi sayesinde Square Enix'ten başımsızbir stüdyo statüsünü geri almayı başardığından beri istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Geliştirici, genişleme planları doğrultusunda bir sonraki büyük ayağını duyurdu.

IO Interactive, İspanya'nın Barselona şehrinde yeni bir stüdyo açtığını duyurdu. Bu IO'nun Kopenhag ve Malmö'deki stüdyolarına katılacak üçüncü stüdyo olacak. Yeni stüdyo oyun geliştiricisinin üzerinden çalıştığı tüm yeni oyunları inşa etmeye odaklanacak.

IO Interactive şu anda Project 007 kod adlı yeni James Bond oyunu ve henüz duyurulmamış yeni bir IP üzerinde çalışıyor.

IO INTERACTIVE CEO'SU HAKAN ABRAK AÇIKLAMA YAPTI

Şirketin Türk CEO'su Hakan Abrak açıklamasında, "Hitman üçlemesinden sonra Ajan 47'nin biraz ara vermeye ihtiyacı var. Bilindiği üzere Hitman 3 serisi Hitman 2'den %300 daha iyi bir satış gerçekleştirdi. Biz de serinin geleceği için bazı güzel fikirlere sahibiz." dedi. Hakan Abrak konuşmasının devamında şunları dile getirdi;

"Bunlar IO Interactive için heyecan verici zamanlar ve Avrupa'nın en çekici oyun şirketi olma planlarımızda bir sonraki adımı attığımızı açıklamaktan gurur duyuyorum. IO Interactive Barcelona, oyuncularımız ve topluluklarımız için fevkalade deneyimler oluşturma çabalarımıza katılan üçüncü stüdyo oldu. Üç stüdyo da oyun sektöründe etki yaratma konusunda tutkulu, hırslı ve aşırı derecede yetenekli geliştiricilere sahip. Şirket felsefemizin özünde, IO Interactive'deki herkesin, nerede olurlarsa olsunlar hayallerimizi gerçekleştirmede büyük ve etkili bir rol oynaması yatıyor. Bizi, birden fazla yerde bulunana tek bir stüdyo olarak düşünün."

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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