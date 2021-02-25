İntihar patlaması yaşanan Japonya'da 'Yalnızlık Bakanı' atandı
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İntihar patlaması yaşanan Japonya'da 'Yalnızlık Bakanı' atandı

25.02.2021 13:12 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:37
İntihar patlaması yaşanan Japonya'da 'Yalnızlık Bakanı' atandı

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle intiharların arttığı Japonya'da Başbakan Suga, Bölgesel Bakanı olarak görev yapan Tetsushi Sakamoto'yu Yalnızlık Bakanı olarak atadı.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle intiharların arttığı Japonya'da Başbakan Suga, Bölgesel Bakanı olarak görev yapan Tetsushi Sakamoto'yu Yalnızlık Bakanı olarak atadı.

Japonya'nın koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelesi sırasında sosyal hayatın neredeyse olmaması, insanları giderek daha stresli ve yalnız hissettirdi. Ülkede intihar vakalarında ise artış gözlemlendi. Artan intihar vakaların önüne geçmek için harekete geçen Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Bölgesel Kalkınma Bakanı Tetsushi Sakamoto'nun yalnız yaşayan kişilerin sorunlarından sorumlu bakan olarak atadı. Sakamoto, yeni görevine ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Başbakan Suga, konuyu incelemem ve ilgili bakanlıkla koordine ederek kapsamlı bir strateji ortaya koymam için talimat verdi. Sosyal yalnızlığı ve izolasyonu önlemek ve insanlar arasındaki bağları korumak için faaliyetler gerçekleştirmeyi umuyorum" ifadelerine yer verdi.

İNTİHAR EDEN KADINLARIN ORANINDA YÜZDE 70'LİK ARTIŞ

Suga daha önce Japonya'nın 2020'nin Ekim ayında yaklaşık 880 kadının intihar ettiğini ve bunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 daha fazla olduğunu belirttmişti.

İntihar konusunda çalışan uzman Michiko Ueda "Birçok kadın evli değil. Kendi hayatlarını geçindirmek zorundalar ve kalıcı işleri yok. Bu yüzden zor durumlarda ciddi anlamda dibe vuruyorlar."

JAPONYA CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE 121'NCİ SIRADA

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan 2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu'nda Japonya 153 ülke arasından 121'nci sırada bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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