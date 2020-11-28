İntihar ettiğini söylediği eşini başından vurduğu belirlenen şüphelinin 56 yıl hapsi istendi

Başkentte, intihar ettiği sanılan sağlık memuru S.N.A, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından verdiği ifadede, kocası tarafından başından silahla vurulduğunu söyledi.

Başkentte, intihar ettiği sanılan sağlık memuru S.N.A, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından verdiği ifadede, kocası tarafından başından silahla vurulduğunu söyledi.

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde, 13 Eylül'de polis memuru Müslüm A, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşinin silahla intihar ettiğini söyledi. Başından ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan S.N.A, 112 Acil Servis ekiplerince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede Müslüm A, yüzünde sıyırıklar ve tırnak izleri görülmesi üzerine gözaltına alındı.

Müslüm A. ilk ifadesinde, eşinin kredi çekip aldığı evi ailesine devretmek istemesi üzerine tartıştıklarını, farklı odalara ayrıldıklarını, bir süre sonra eşi S.N.A'nın yanına gelip "bu hayattan sıkıldım, boşanmak istiyorum" dediğini iddia etti.

S.N.A'nın evi terk etmek istemesi üzerine sakinleştirmeye çalıştığını savunan Müslüm A, eşinin oturma odasındaki silahı alıp yatak odasına geçtiğini, "bıktım artık öldüreceğim kendimi" dediğini, o sırada elindeki silahı almak için aralarında arbede yaşandığını ve yüzündeki çiziklerin de bu esnada olduğunu ileri sürdü.

Şüpheli Müslüm A, arbede sırasında eşinin tetiğe bastığını ve başından yaralanarak kanlar içinde yatağa yığıldığını öne sürdü.

Yoğun bakımdan çıktı, yaşananları anlattı

Riskli ameliyatın ardından uzun süre yoğun bakımda kalan S.N.A, servise alındığında olaya ilişkin polise ifade verdi.

S.N.A, önceden infaz koruma memuru olarak görev yaptığını, daha sonra sağlık memuru olarak hastaneye atandığını, eşiyle de 2 aylık evli olduğunu ifade etti.

S.N.A, olay gününe ilişkin şunları anlattı:

"Sabah saatlerinde Müslüm eve geldi. Annemleri çok özlediğimi söyledim. Ellerini öpmek için Kırıkkale'ye götürmesini istedim. Müslüm kabul etmedi. 'Ben seni çok kıskanıyorum.' diyerek annemlere götürmeyeceğini söyledi. Uyumak için yatak odasına gitti. Saat 14.00 sıralarında uyandı. Daha sonra mutfağa geldi. Ben yemek yapmıştım. Aramızda tartışma çıktı, o esnada beni darbetti. Ben de kendimi korumak için boynunu tırnaklarımla çizdim. Gün boyu bu kavgamız devam etti. Akşam saat 20.00 sıralarında beni yatak odasına götürdü, rızam dışında benimle ilişkiye girdi. Bu olay beni olumsuz etkiledi, bir an önce evi terk edip annemlere gitmek istedim. Yatak odasında üstümü giyindim. Dışarı çıkmak istediğim sırada, Müslüm önüme geçti. 'Seni öldüreceğim' dedi. Salona gitti, silahını her zaman bırakmış olduğu televizyon ünitesinden alıp geldi. "Seni vururum" diyerek, silahı bana doğrulttu. Beni vuracağını hiç düşünmüyordum. Gitmek için ısrar ettiğim sırada bana ateş etti. Daha sonrasını hatırlamıyorum."

56 yıl hapsi isteniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Müslüm A. hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yaralama" suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüpheli Müslüm A'nın ifadelerinin gerçeklikle bağdaşmadığı vurgulanarak, S.N.A'nın gözünde "ekimoz" oluşacak şekilde darbedildiği, daha sonra ikametten ayrılmasının zorla engellendiğini ve rızası olmaksızın cinsel saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.

Müslüm A'nın mağdur S.N.A'ya "seni vururum, öldürürüm" şeklinde tehditte bulunduğunun sabit olduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin, S.N.A'ya ateş ederek hayati tehlike geçirecek şekilde öldürmeye teşebbüs eylemini gerçekleştirdiği ifade edildi.

İddianamede, Müslüm A'nın 56 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak