İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
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İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı

İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
01.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:39

İzmir'de başından vurulmuş halde ölü bulunan iş adamının 16 yaşındaki kızı tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Sorgusunda her şeyi itiraf eden genç kız, cinayeti işledikten sonra olaya intihar sürü verdiğini anlattı.

İzmir'in Buca ilçesinde, başından silahla vurulmuş halde bulunan ve intihar ettiği düşünülen iş adamının kızı tarafından öldürüldüğü ve intihar süsü verildiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Mart sabahı meydana geldi. Gayrimenkul işi ve otel işletmeciliği yapan iş adamı Zafer U. (44), eşi tarafından odasında kafasına silahla ateş edilmiş halde ölü olarak bulundu ve durum daha sonra hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede kendisine ait silahla ateş edilmiş halde bulunan Zafer U.'nun intihar ettiğini düşündü.

Olayla ilgili Zafer U.'nun eşi P.U., kızı N.U. (16) ve İ.U.(18) ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadeleri alınan ailenin şüpheli davranışlarının ardından soruşturmayı yürüten İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın cinayet olma ihtimali üzerinde durdu.

ANNE VE İKİ KIZI GÖZALTINDA

Zafer U.'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araştırmalar sürerken İzmir Adli Tıp Kurumu uzmanları, Zafer U.'nun kafatasındaki mermi giriş açısından olayın cinayet olabileceğini ortaya çıkardı.

İzmir Adli Tıp Kurumundan ilgili raporun polislere ulaşması üzerine ekipler, çalışmaları aile üzerinde yoğunlaştırdı. Polis ekipleri anne ve iki kızını gözaltına alırken, öğrenci olduğu öğrenilen 16 yaşındaki N.U. sorgusunda babasını öldürdüğünü itiraf etti. Babasının kendisine kötü davrandığını, hakaret ettiğini ileri süren N.U, gece babasının tabancasını aldığını, koltukta uyuduğu sırada babasını başından vurduğunu, sonra da silahı eline tutuşturup intihar süsü verdiğini, sabah olunca da her şeyi annesine anlattığını söyledi.

Öte yandan anne P.U. gece silah sesini duymadığını, sabah kızı N.U.'nun cinayeti kendisine söylediğini; ancak kızının tutuklanmasından korktuğu için polise gerçeği söylemediğini belirtti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Babasını öldürdüğünü itiraf eden N.U, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne P.U. ile ablası İ.U. ise konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
SEVİNÇ: Allahım Sen her şeyin Hayırlı olanını nasip eyle ve Hayırlı bir hayat sürdürebilmemizi sağla.
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ALAADDİN: ALLAH boyle evlatları cümlemizden korusun
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