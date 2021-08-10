İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi

Ankara'da 18 yaşındaki Eda Nur, evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Eda'nın intiharından önce birlikte eğlendiği şahıslar tarafından cinsel istismara uğradığı ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Kaplan'ın ablası Güler, katıldığı bir televizyon programında korkunç olaydan sonra yaşananları anlatarak, "Çok alkollüydü. 'Ne oldu?' diye sorunca 'Bir acıyla uyandım' dedi. İntihar etmek istemiyordu, şikayeti sonrasında aldığı tehditler ve kimsenin ona inanmayacağı düşüncesi ona bunu yaptırdı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşayan Eda Nur Kaplan, 15. kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etmişti. Kaplan'ın ölmeden önce birlikte eğlenmeye gittikleri iki kişi tarafından cinsel istismara uğradığı ve karakola gidip şikayetçi olduğu öğrenildi.

YARI BAYGIN OLDUĞU İÇİN KARŞI KOYAMAMIŞ

Arkasında soru işaretleri bırakarak hayata veda eden Kaplan'ın şikayetçi olduğu şüphelilerden 1'i gözaltına alınıp serbest bırakıldı, diğeri ise halen aranıyor. Kaplan ifadesinde, bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra Yusuf G.'nin kendisini otele götürerek rızası dışında ilişkiye girdiğini, ardından Mehmet A.'nın da gelerek rızası dışında ilişkiye girdiğini, ancak alkolün etkisiyle yarı baygın halde olduğu için bağıramadığını ifade etmiş.

TELEVİZYON PROGRAMINA KATILDI

Eda'nun ablası Güler Kaplan, Fulya ile Umudun Olsun programına katılarak yaşadıkları korku dolu günleri anlattı. Sosyal medyadan tanıştıkları iki kişiyle kalabalık bir ortamda buluştuklarını anlatan Kaplan, "Eda çok alkollüydü, olayın oralara gideceğini anladım. O nedenle kardeşime sahip çıkmaya çalıştım. Ancak, benim bir anlık tuvalete gitmemden yararlandılar" dedi.

"BENİM KADERİM BUYMUŞ"

Sonrasında kardeşinin cinsel istismara uğradığını bilmeyen ve ona ulaşamadığını belirten abla Kaplan sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

Benden habersiz gittiği için ona gücendim bile. Beni sabaha karşı saat 04.55'te aradı. Eve gelince de bir 40 dakika boyunca kendine gelmeye çalıştı. Olayı anlatmaya başladığında ilk sözü 'Benim kaderim buymuş' oldu. "Ne oldu ne bitti" dediğimde ise bana 'acı hissederek uyandım' dedi. Daha Yusuf'u duyar duymaz, soluğu karakolda aldık. İkinci istismar vakasını karakolda öğrendim ve şok oldum. Neye uğradığımızı şaşırdık."

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SİYASETE ATILACAKMIŞ

Ölümünden tecavüzcülerin sorumlu olduğunu söyleyen Kaplan, "Şikayetten sonra tehdit ettiler. Yusuf A. 'Ben siyasete atılacağım, sizi bitiririm. Memuriyetinizi yakarım' dedi. İntiharı başta düşünmüyordu, arkadaşlarına sonrası için buluşma sözü bile vermiş. Ancak polislerin de kendisine inanmayacağını söyledi. Bu yaşananlar ona bunu yaptırdı" sözlerine yer verdi.