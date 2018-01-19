Büyük Aşk Böyle Başladı! İngiliz Kadını Tavlamak İçin Türk Mankenin Fotoğrafını Yollamış

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Emma Perrier isimli kadın, internetteki bir uygulamadan tanıştığı erkekle günlerce konuştu. Kendisini Ronnie Scicluna ismiyle tanıtan adam, West Midlands'ta yaşadığını söyledi. Adam yarı İtalyan olduğunu söylemişti.

ŞÜPHELENDİ

Ancak bir sürelik sohbetin ardından Ronnie'nin İtalyanca bilmemesinden şüphelenen kadın, kendisine fotoğraf göndermesini istedi.

TÜRK MANKENİN FOTOĞRAFLARINI GÖNDERDİ

Bir restoranda yöneticilik yapan Perrier, gelen fotoğrafları internette aratınca şoka uğradı. Aslında 55 yaşında olan Alan Stanley, kendisinin yerine Türk manken Adem Güzel'in fotoğraflarını kadına yollamıştı. Gerçek Alan Stanley'i görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Perrier, Türk modelin çalıştığı ajansa ulaşarak 55 yaşındaki adamın fotoğrafları kullandığı bilgisini paylaştı.

GERÇEĞİNE AŞIK OLDU

Türkiye'deki ajans aracılığıyla Adem Güzel'le iletişim kuran Emma, Türk modelle uzun süre internet üzerinden konuştu. Çift bir araya geldiğinde, manken Güzel İngiltere'ye taşınmaya karar verdi.

MODERN BİR AŞK HİKAYESİ

İngiliz basını, "Hayli modern bir aşk hikayesi" başlığıyla Perrier ve Güzel'in haberini manşetten verdi. Filmleri aratmayan olaylarla bir araya gelen çift, halihazırda Twickenham'da yaşıyor.