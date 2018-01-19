Büyük Aşk Böyle Başladı! İngiliz Kadını Tavlamak İçin Türk Mankenin Fotoğrafını Yollamış
Emma Perrier isimli İngiliz kadın, online bir tanışma uygulamasından tanıştığı erkekten fotoğraf istedi. Gelen fotoğrafları internette aratınca gözlerine inanamadı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Emma Perrier isimli kadın, internetteki bir uygulamadan tanıştığı erkekle günlerce konuştu. Kendisini Ronnie Scicluna ismiyle tanıtan adam, West Midlands'ta yaşadığını söyledi. Adam yarı İtalyan olduğunu söylemişti.
ŞÜPHELENDİ
Ancak bir sürelik sohbetin ardından Ronnie'nin İtalyanca bilmemesinden şüphelenen kadın, kendisine fotoğraf göndermesini istedi.
TÜRK MANKENİN FOTOĞRAFLARINI GÖNDERDİ
Bir restoranda yöneticilik yapan Perrier, gelen fotoğrafları internette aratınca şoka uğradı. Aslında 55 yaşında olan Alan Stanley, kendisinin yerine Türk manken Adem Güzel'in fotoğraflarını kadına yollamıştı. Gerçek Alan Stanley'i görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Perrier, Türk modelin çalıştığı ajansa ulaşarak 55 yaşındaki adamın fotoğrafları kullandığı bilgisini paylaştı.
GERÇEĞİNE AŞIK OLDU
Türkiye'deki ajans aracılığıyla Adem Güzel'le iletişim kuran Emma, Türk modelle uzun süre internet üzerinden konuştu. Çift bir araya geldiğinde, manken Güzel İngiltere'ye taşınmaya karar verdi.
MODERN BİR AŞK HİKAYESİ
İngiliz basını, "Hayli modern bir aşk hikayesi" başlığıyla Perrier ve Güzel'in haberini manşetten verdi. Filmleri aratmayan olaylarla bir araya gelen çift, halihazırda Twickenham'da yaşıyor.
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Aa yazik diyer adama uzuldum,kendi elleriyle verdi kadini ama durust olsaydi belki simdi o kadinla yasardiCevap Yaz Yayından Kaldır
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kadının başına vurmuş herhalde. azme bak. adamı bulmuş bideCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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normalde bizim Türkler çalardı elin yabancısının fotosunu, şimdi yabancılar çalmış Türkün fotosunu . . vay anasını :))Cevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
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Lafa gelince mangalda kül bırakmazsınız ? Dingiltere hayaliyle kim bilir neyini bıraktı.bize de ancak Afgan , Bangladeş ,Türkmen Azeri Kırgız hırsız Tatar Gürcü gelir. İmkanım olsa bu ülkede 1 saat durmam. Beni tiksindirdiler ülkemden. Ülkemizde mülteci olduk. İş yok güç YokCevap Yaz 8 16 Yayından KaldırOSMANLI : Çalışana iş çok. Madem bu ülkeyi sevmiyorsun defolup gideceksinYayından Kaldır
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Bu lavuk sayesinde ingilterede yaşıyor artık adem efendi,ulan ne şanslı keratalar var dünyadaCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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BENİM ATIN FOTOĞRAFINIDA GÖNDERMİŞLERCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Kime niyet kime kısmetCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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ne var canım adam gençken böle imiş dış görünüşe önem vermeden et dövme işine girilse sıkıntı kalmayacağına inanıyorum:)Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır