Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı
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Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı

07.01.2021 08:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:59

Mersin'de yaşayan F.K., internet üzerinden tanışıp sevgili olduğu S.Ö. isimli kadın tarafından, evlilik vaadi ile yaklaşık 20 bin TL dolandırıldığını ileri sürüp, şikayetçi oldu. F.K., duyguları ile oynandığını belirterek, internette tanışılan kişilere güvenilmemesi gerektiğini söyledi.

Kent merkezindeki bir fabrikada işçi olarak çalışan F.K., geçen yıl temmuz ayında sosyal medyadan S.Ö. isimli bir kadınla tanıştı. İnternet ve telefondaki sohbetlerin ardından yüz yüze görüşmeye başlayan çift, gönül ilişkisi yaşamaya başladı. 2 çocuk annesi dul bir kadın olduğunu söyleyen S.Ö., borçları olduğu gerekçesi ile evlilik vadettiği F.K.'dan para istedi. Birikimi olmayan F.K., bankadan çektiği 8 bin TL kredinin 5 bin 750 TL'sini sevgilisinin hesabına gönderdi, kalan kısmını da farklı ihtiyaçlarda kullanılması için elden teslim etti.

Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı

Bu süre içinde 900 TL'lik ev kirasını ödediği S.Ö.'ye kredi kartını kullanarak bin 200 TL değerinde yemek masası aldığını ifade eden F.K., toplamda 20 bin TL'ye yakın parasını evleneceğini düşündüğü kadına verdiğini kaydetti. Ekim ayında yeni bir iş bahanesi ile için Kütahya'ya giden S.Ö.'nün başka bir erkekle konuştuğunu öğrenen F.K., sosyal medya hesabının ve cep telefonunun engellendiğini görünce, dolandırıldığını anlayıp polise giderek şikayetçi oldu.

Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı

'EVLENECEĞİZ' VAADİYLE YAKLAŞTI

Yaşadığı süreci anlatan F.K., "Bana, 'Arkadaş olalım' dedi, arkadaş olduk. Numarasını verdi, görüşmeye başladık. Belli bir süre sonra, güvenini kazanmam için elinden geleni yaptı, güvenimi kazandı. Sonra 'Evleneceğiz' vaadiyle, bu kelimeleri kullanarak yaklaştı. Ben de inandım. Borçları olduğunu söyleyip, benden bir miktar para istedi. Param olmadığı için kredi çektim. 'Bazı ihtiyaçlarım var' deyince, kredi kartımı kullandım. Parayı aldıktan 1 hafta sonra, 'İşimden ayrıldım, farklı bir şehirde iş buldum. Oraya gitmem gerekiyor' dedi. Gittikten 20-25 gün sonra, beni sosyal medya hesabından ve telefonundan engelledi. Başka bir sevgilisinin olduğunu söyledi. Yanıma geldi tekrar, tehditler savurdu. 'Paranı ödeyeceğim' dedi ama sürekli erteliyordu. Ailesi tarafından tehdit edildim. Ben hakkımı aradıkça, tehdit etmeye başladılar. Bundan dolayı duygularım incindi. Bu konuyla ilgili savcılık ve polisin yardım etmesini istiyorum. Hakkımı istiyorum" dedi.

Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı

"DUYGULARIMLA OYNANDI, İNCİNDİM"

Sosyal medyada iletişim kurulan kişilere güvenilmemesi gerektiğinin söyleyen F.K., "Ben bu duruma düştüm ama başka kişilerin düşmesini istemiyorum. Kimse dolandırılsın istemiyorum. İnsanlar dolandırılmasın, kandırılmasın. Görmeden internet ortamında tanıştığımız insanlara ne kadar güveneceğimizi bilmiyoruz ve tanıştığımız zaman da nelere uğrandığı görülüyor. İnternet ortamında tanıştığınız insanlardan uzak durun. Ortalama 20 bin TL kadar dolandırıldım. Mobilyasını aldım. Ev kiralarını ödedim. Bütün masraflarını ben karşıladım. Çok ağırıma gidiyor. Hem duygularımla oynandı hem de incindim" diye konuştu.

Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (7)
HAS: İNCİNMİSSİN DEDİ
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İLKİM: İnternetten bulduğun insandan ne kadar hayır gelirki
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ATA SOZU: internet aşkı pişmanlıktır. yaşı cok küçük kız/ erkek pişmanlıktır
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